Συγκλονίζει η κόρη του Bruce Willis: Νιώθω έναν βαθύ πόνο - Μακάρι να σε είχα ρωτήσει περισσότερα…

Τη βαθιά της συγκίνηση εξέφρασε η κόρη του Μπρους Γουίλις, Rumer Willis, με αφορμή τη Γιορτή του Πατέρα.

O Χολιγουντιανός ηθοποιός αποσύρθηκε από την υποκριτική το 2022, αφού διαγνώστηκε αρχικά με αφασία, ενώ έναν χρόνο αργότερα, η οικογένειά του ανακοίνωσε ότι πάσχει από άνοια.

Με μια ανάρτησή της στα social media, η 35χρονη μοιράζεται τον πόνο που νιώθει με τους followers της. Κάνει λόγο για όσα δεν πρόλαβε να πει στον μπαμπά της και όσα θα ήθελε να μάθει από τον διάσημο ηθοποιό. Ωστόσο, η ίδια δήλωσε ευγνώμων που μπορεί και τον έχει κοντά της, που του μιλά, που τον αγγίζει, που μπορεί να τον πάρει μια αγκαλιά.

«Νιώθω έναν βαθύ πόνο στο στήθος, θέλω να σου μιλήσω, να σου πω όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή μου. Θα ήθελα να σε αγκαλιάσω, να σε ρωτήσω περισσότερα για τη ζωή σου, για τους αγώνες σου και τις επιτυχίες σου.

Μακάρι να σε είχα ρωτήσει περισσότερα... Ξέρω, όμως, ότι δεν θέλεις να είμαι λυπημένη, οπότε προσπαθώ να νιώσω ευγνώμων, θυμίζοντας στον εαυτό μου πόσο τυχερή είμαι που σε έχω πατέρα, ότι είσαι ακόμα εδώ, ότι μπορώ να σε αγγίξω, να σε φιλήσω, να σου χαϊδέψω το κεφάλι και να σου διηγηθώ ιστορίες.

Θα είμαι ευγνώμων για κάθε στιγμή που έχω μαζί σου. Στέλνω αγάπη σε όλους εκείνους που βιώνουν κάτι παρόμοιο, σε όσους έχασαν τους πατεράδες τους, αλλά και στις ανύπαντρες μητέρες που διαδραματίζουν και τους δύο ρόλους», έγραψε η κόρη του στην ανάρτησή της.

It really pains my heart seeing one of my favourite actors like this. Bruce Willis is a Legend 💯❤️ pic.twitter.com/ThnwPA3OUS — adeloisade (@awoman_engineer) December 21, 2023

Ο ηθοποιός παντρεύτηκε την Emma Heming Willis το 2009 και έχουν δύο μικρά παιδιά, τη Mabel Ray Willis και την Evelyn Penn Willis. Ο ηθοποιός έχει παραμείνει καλός φίλος με την πρώην σύζυγό του, Demi Moore, με την οποία ήταν παντρεμένος από το 1987 έως το 2000. Έχουν τρεις κόρες, τη Scout, την Tallulah και τη Rumer.

