Jessie J: Το σπαρακτικό βίντεο και οι φωτογραφίες που «ανέβασε» πριν από το χειρουργείο για τον καρκίνο του μαστού

Η Jessie J αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, καθώς μοιράστηκε μια «ειλικρινή» περιγραφή της θεραπείας της για τον καρκίνο του μαστού. Σε ανάρτησή της στο Instagram, η τραγουδίστρια δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από το κρεβάτι του νοσοκομείου. Ο σύντροφός της, Chanan Safir Colman, φαίνεται επίσης να τη φιλάει τρυφερά, καθώς εκείνη ετοιμάζεται να μεταφερθεί στο χειρουργείο, ενώ άλλα βίντεο δείχνουν τη χαρά της Jessie όταν ο μικρός γιος της, Sky, δύο ετών, την επισκέπτεται.

Η 37χρονη Βρετανίδα τραγουδίστρια θέλησε να μοιραστεί με τους θαυμαστές της την «ωμή» πραγματικότητα ενός χειρουργείου για τον καρκίνο του μαστού. Είναι συγκλονιστικό ότι σε ένα βίντεο που δημοσίευσε, τραγουδά στον εαυτό της, ενώ περιμένει να την πάρουν στο χειρουργείο. «Είμαι στο νοσοκομείο εδώ και εξίμισι ώρες», έγραψε στην ανάρτησή της.

Ένα άλλο βίντεο δείχνει την καλλιτέχνιδα να αναρρώνει μετά την επέμβαση, λέγοντας ζαλισμένη στον φίλο της: «Φανταζόμουν τον Sky να λέει ‘’Σ' αγαπάω, μαμά’’ και εγώ του απαντούσα ‘’Κι εγώ σ’ αγαπάω’’». Η Jessie, η οποία αποκάλυψε πριν από λίγο καιρό ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού, είπε στους θαυμαστές της ότι τώρα ξεκουράζεται στο σπίτι μετά την επέμβαση και περιμένει τα αποτελέσματα.

«Πάντα θα δείχνω τα καλά και τα δύσκολα κομμάτια κάθε ταξιδιού που κάνω. Είμαι ευγνώμων στον γιατρό-χειρουργό μου και σε όλες τις νοσοκόμες που με φρόντισαν, καθώς και σε όλη την οικογένεια, τους φίλους μου που ήρθαν να με επισκεφθούν», έγραψε η τραγουδίστρια.

Και πρόσθεσε: «Είμαι στο σπίτι τώρα για να ξεκουραστώ και περιμένω τα αποτελέσματα. Ο Chanan φοράει στολή νοσοκόμου. Όχι, δεν φοράει, αλλά είναι αστείο να το φαντάζομαι. Αγκαλιάζω ακόμα όλους όσοι περνάνε κάτι δύσκολο αυτή τη στιγμή. Όλοι μπορούμε να τα καταφέρουμε!».

Η 37χρονη τραγουδίστρια ανέφερε ότι ο καρκίνος της εντοπίστηκε νωρίς σε ένα συγκινητικό βίντεο που «ανέβασε» στα social media. «Ο καρκίνος είναι χάλια σε κάθε μορφή, αλλά κρατάω τη λέξη «νωρίς», είπε η ίδια. Η Jessie αποκάλυψε ότι ανακάλυψε ότι είχε την ασθένεια πριν από την κυκλοφορία του νέου της επιτυχημένου single, «No Secrets», το οποίο κυκλοφόρησε στις 25 Απριλίου.

Πηγή: skai.gr

