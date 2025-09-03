Μπρους Γουίλις: Η άνοια, η απομόνωση και πώς η σύζυγός του μετέτρεψε τον πόνο της σε δύναμη (video)

Όταν ο Μπρους Γουίλις διαγνώστηκε με μετωποκροταφική άνοια (FTD) το 2022, σε ηλικία 67 ετών, η σύζυγός του, Έμα Χέμινιγκ Γουίλις, ένιωσε εντελώς χαμένη. «Στην αρχή, ήμουν πολύ απομονωμένη. Φοβόμουν να πω οτιδήποτε σε κάποιον», αποκαλύπτει η ίδια σε συνέντευξή της στο «People» για την αρχική της προσπάθεια να αντιμετωπίσει μόνη της την ασθένεια του διάσημου ηθοποιού.

Όταν ο Μπρους Γουίλις διαγνώστηκε, πρώτα με αφασία και στη συνέχεια με μετωποκροταφική άνοια, η 49χρονη Έμα Χέμινιγκ ήταν ήδη πλήρης φροντιστής του συζύγου της. «Νομίζω ότι για τους περισσότερους ανθρώπους, όταν φτάνεις στη διάγνωση, έχεις ήδη αναλάβει αυτόν τον ρόλο», λέει η Έμα, της οποίας η οικογενειακή ζωή έγινε όλο και πιο χαοτική καθώς η συμπεριφορά του Μπρους άλλαξε και η κάποτε εύκολη σχέση τους «μεταβλήθηκε» υπό την πίεση.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η Έμα Χέμινιγκ σημειώνει: «Η FTD δεν φωνάζει, ψιθυρίζει. Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις πού σταμάτησε ο Μπρους και πού άρχισε η ασθένειά του... Άρχισα να παρατηρώ ότι το τραύλισμά του επανήλθε και οι συνομιλίες δεν ήταν πλέον συνεκτικές. Ήταν δύσκολο να καταλάβω γιατί και τι συνέβαινε».

Η επίσημη διάγνωση έφερε μια κάποια ανακούφιση. «Ήταν ανακούφιση να καταλάβω ότι δεν ήταν ο σύζυγός μου, αλλά ήταν η ασθένεια που του έπαιρνε μέρη του εγκεφάλου του», λέει για τη σκληρή πραγματικότητα που έπρεπε να αντιμετωπίσει. «Απλά μαλάκωσα», συμπληρώνει.

Η Έμα τελικά βρήκε έναν εξαιρετικό τρόπο να προχωρήσει για τον εαυτό της και την οικογένειά της. Ζήτησε εκτενή καθοδήγηση από ειδικούς, βρήκε δύναμη στην κοινότητα ως ένα από τα σχεδόν 12 εκατομμύρια άτομα στις Η.Π.Α. που φροντίζουν ένα αγαπημένο τους πρόσωπο με άνοια και ανακάλυψε έναν νέο σκοπό στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους.

«Με την πάροδο του χρόνου, συνειδητοποίησα ότι θα ήταν ωφέλιμο να μιλήσω για αυτό και να ευαισθητοποιήσω τον κόσμο, ώστε οι άνθρωποι να πηγαίνουν νωρίτερα στον γιατρό, να διαγιγνώσκονται νωρίτερα και να συμμετέχουν σε κλινικές δοκιμές», παραδέχεται η ίδια. «Η FTD διαγιγνώσκεται συνεχώς λανθασμένα ως διπολική διαταραχή, κρίση μέσης ηλικίας, κατάθλιψη. Απλά δεν βρίσκεται στο ραντάρ κανενός, γι’ αυτό και πιστεύω ότι ήταν τόσο σημαντικό να δημοσιοποιήσω τη διάγνωση του Μπρους».

Το νέο βιβλίο της, «The Unexpected Journey», είναι ένας οδηγός για οικογένειες που αντιμετωπίζουν νευροεκφυλιστικές ασθένειες και ρίχνει φως στη μετωποκροταφική άνοια. «Έγραψα το βιβλίο που θα ήθελα να μου είχε δώσει κάποιος την ημέρα που λάβαμε τη διάγνωση», εξηγεί και προσθέτει: «Αν και η θλίψη, η λύπη και το τραύμα είναι πάντα παρόντα, έχω μάθει ότι είναι εντάξει να απολαμβάνω και τη ζωή μας. Ο Μπρους θα ήθελε αυτό για μένα και για τα παιδιά μας, να μην βυθιζόμαστε στη θλίψη, αλλά να την ξεπερνάμε».

Πηγή: skai.gr

