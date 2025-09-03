Ιουλία Καλλιμάνη: Τραγουδούσε και της ήρθε στο πρόσωπο ένα πανέρι με λουλούδια - Η αντίδρασή της (video)

Η τραγουδίστρια Ιουλία Καλλιμάνη φάνηκε ιδιαίτερα εκνευρισμένη μετά από ένα απρόοπτο σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας, όπου εμφανιζόταν.
Την ώρα που τραγουδούσε, ένας θαμώνας πέταξε προς το μέρος της ένα πανέρι με λουλούδια, το οποίο τη χτύπησε στο πρόσωπο. Η ίδια μάλιστα, του απηύθυνε τον λόγο εκνευρισμένη, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ξέρεις τι παθαίνω ε; Δεν θες να μάθεις, δεν θες...».
Πάτρα: Τα λουλούδια “άναψαν φωτιά” στην Καλλιμάνη..! pic.twitter.com/WQc6lWmztW— @nikolaosderes (@nikolaosderes) September 1, 2025
H τραγουδίστρια συνέχισε το πρόγραμμά της, ωστόσο δεν είναι η πρώτη φορά που η τραγουδίστρια έρχεται αντιμέτωπη με παρόμοιο περιστατικό πάνω στη σκηνή.
@takis.sigalas Όταν νευριάζεις, απόλυτα δικαιολογημένα, επειδή οι πελάτες σου πετάνε τα καλάθια με τα λουλούδια στα μούτρα! Κάπου ώπα! #iouliakallimani #viral #tokyoathenstheater #bouzoukia #neyra #live #kalathimelouloudia #bouzoukialive #greektiktok #greekmusic #7sta7 #2024 ♬ πρωτότυπος ήχος - Takis Sigalas
