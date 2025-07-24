Μπρους Γουίλις: Δεν μπορεί να μιλήσει, να διαβάσει και να περπατήσει - Άνιση η «μάχη» του με την άνοια (φωτό)

Ο θρυλικός ηθοποιός Μπρους Γουίλις, γνωστός για τους εμβληματικούς ρόλους του στις ταινίες «Die Hard», «The Sixth Sense» και «Pulp Fiction», αντιμετωπίζει σοβαρή επιδείνωση της υγείας του. Πρόσφατες αναφορές στα διεθνή μέσα αποκαλύπτουν ότι ο 70χρονος σταρ δεν μπορεί πλέον να μιλήσει, να διαβάσει ή να περπατήσει λόγω της ταχείας εξέλιξης της μετωποκροταφικής άνοιας (FTD), μιας εκφυλιστικής νόσου του εγκεφάλου.

Ο Μπρους Γουίλις αποσύρθηκε από την υποκριτική το 2022, αφού διαγνώστηκε με αφασία, μια πάθηση που επηρεάζει την επικοινωνία. Στις αρχές του 2023, η οικογένειά του επιβεβαίωσε ότι η κατάστασή του είχε εξελιχθεί σε μετωποκροταφική άνοια (Frontotemporal Dementia), μια πιο σοβαρή νευρολογική διαταραχή που σταδιακά υποβαθμίζει την ομιλία, τις κινητικές λειτουργίες και τη συμπεριφορά.

Η μετωποκροταφική άνοια (Frontotemporal Dementia) προσβάλλει τον μετωπιαίο και τον κροταφικό λοβό του εγκεφάλου. Αποτελεί μία από τις συχνότερες μορφές άνοιας. Πρόκειται για μια μη αναστρέψιμη κατάσταση, η οποία οφείλεται σε νευροεκφυλιστικές αλλοιώσεις του εγκεφάλου. Ενδεχομένως, είναι η πιο δύσκολη μορφή άνοιας στη διαχείρισή της. Πρωταρχικό σύμπτωμα της νόσου είναι οι διαταραχές στη συμπεριφορά και στην προσωπικότητα του ατόμου.

Ο Μπρους Γουίλις χρειάζεται πλέον πλήρη φροντίδα. Δεν μπορεί πλέον να συνομιλεί, να περπατά χωρίς βοήθεια ή να θυμάται το παρελθόν του, συμπεριλαμβανομένης της επιτυχημένης κινηματογραφικής του καριέρας. Η οικογένειά του, που παρέμεινε πάντα στο πλευρό του, προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτή τη δύσκολη περίοδο για τον ηθοποιό.

It really pains my heart seeing one of my favourite actors like this. Bruce Willis is a Legend 💯❤️ pic.twitter.com/ThnwPA3OUS — adeloisade (@awoman_engineer) December 21, 2023

"Bruce Willis and Demi Moore | From 1994 to 2023🍀🌸 🥺 pic.twitter.com/xT8pbNBTvd — Victor 🇻🇪🗽 (@VicWolf1996) December 25, 2023

(Φωτογραφίες: Profimedia.gr, Instagram)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.