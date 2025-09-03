Η Ναόμι Κάμπελ (Naomi Campbell) εξήγησε πώς τα παιδιά της άλλαξαν τον τρόπο που βλέπει τον κόσμο, καθώς μίλησε για τη μητρότητα σε μια νέα συνέντευξη. Η 55χρονη «μαύρη γαζέλα» της πασαρέλας απέκτησε τα δύο της παιδιά, έναν γιο και μια κόρη, μέσω παρένθετης μητέρας, το 2021 και το 2023.

Ποζάροντας στο εξώφυλλο της «Vogue» για τον εορτασμό των 50 χρόνων του περιοδικού, η Ναόμι ήταν, πραγματικά, εντυπωσιακή. Στη συνέντευξη που συνόδευε τη φωτογράφιση, το διάσημο μοντέλο αποκάλυψε τι είχε ανακαλύψει από τότε που έγινε μητέρα και πώς είχε αλλάξει.

«Θεέ μου, η αγάπη είναι απλά... είναι απερίγραπτη. Νόμιζα ότι ήξερα τι ήταν η αγάπη, αλλά αυτό είναι σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο». Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, το διάσημο μοντέλο ανέφερε: «Κάθε μέρα η κόρη και ο γιος μου με εκπλήσσουν, μου μαθαίνουν κάτι καινούργιο για τον εαυτό μου. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι μπορούσα να γίνω ακόμα πιο προστατευτική από ό,τι ήμουν ήδη – και πιστέψτε με, ήμουν ήδη αρκετά προστατευτική! Έχουν αλλάξει τα πάντα στον τρόπο που βλέπω τον κόσμο».

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «The Times» είχε δηλώσει για το ίδιο ζήτημα: «Τα μωρά μου είναι τα πάντα για μένα. Αυτό με έκανε να φοβάμαι για το μέλλον». Η Ναόμι εξήγησε ότι ποτέ δεν έψαξε πατέρα για τα παιδιά της και ότι είναι ευτυχισμένη ως ανύπαντρη μητέρα. Όταν ρωτήθηκε αν χρησιμοποίησε παρένθετη μητέρα, απάντησε: «Ναι. Ελπίζω σε έναν καλύτερο κόσμο για τα παιδιά μου. Είναι η προτεραιότητά μου».

Τέλος, η Ναόμι Κάμπελ μίλησε επίσης για την ανησυχία της ότι οι νεότερες γενιές δεν ενδιαφέρονται να κάνουν παιδιά. Επιπλέον, επέμεινε ότι η μητρότητα «αξίζει πάντα τον κόπο», ανεξάρτητα από το πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες. «Καταλαβαίνω ότι οικονομικά είναι δύσκολο. Αλλά η μαμά μου δεν είχε τίποτα και τα κατάφερε. Αξίζει τον κόπο. Είναι τόσο υπέροχο».

