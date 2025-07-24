Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σάσα Μπάρον Κοέν: Δεν μπορεί αυτός να είναι ο «Μποράτ»… - Η εντυπωσιακή μεταμόρφωσή του χωρίς AI (φωτό)

Η απίστευτη «μεταμόρφωσή» του δεν έχει καμία σχέση με μαραθώνιες προπονήσεις και ακραίες δίαιτες, καθώς ο ηθοποιός εστίασε σε σύντομες προπονήσεις και μια διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες και πρωτεΐνες

Σάσα Μπάρον Κοέν

Είναι γνωστός για τους εμβληματικούς κωμικούς ρόλους του Ali G και Μποράτ (Borat), αλλά εδώ είναι ο Σάσα Μπάρον Κοέν (Sacha Baron Cohen) και μάλιστα όπως δεν τον έχετε ξαναδεί. Η «μεταμόρφωση» του 53χρονου ηθοποιού είναι εντυπωσιακή -χωρίς τη βοήθεια της ΑΙ- καθώς ο ίδιος μπαίνει στο σύμπαν της Marvel ως ένας όμορφος δαίμονας.

Σάσα Μπάρον Κοέν

Σάσα Μπάρον Κοέν

Ο Σάσα είναι, κυριολεκτικά, ένας άλλος άνθρωπος και δεν θυμίζει σε τίποτα τον παλιό του εαυτό. Ο ηθοποιός φωτογραφήθηκε για το νέο τεύχος του «Men's Fitness» και «έκλεψε» τις εντυπώσεις. Αποκάλυψε ότι είχε μόλις τρεις εβδομάδες για να αποκτήσει τη φυσική κατάσταση ενός υπερήρωα, δουλεύοντας σκληρά για να ετοιμαστεί να υποδυθεί τον Μεφίστο. 

Σάσα Μπάρον Κοέν

Σάσα Μπάρον Κοέν

Μιλώντας στο περιοδικό, ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι απευθύνθηκε στον Μάθιου Μακόναχι για να πάρει τον αριθμό τηλεφώνου του διάσημου προπονητή Αλφόνσο Μορέτι, ο οποίος είναι γνωστός για αυτές τις «μεταμορφώσεις» και μάλιστα σε χρόνους που φαντάζουν, για τους περισσότερους από εμάς, μη ρεαλιστικοί. 

«Τηλεφώνησα στον Μάθιου και του ζήτησα βοήθεια. Αφού με ρώτησε ποιος ήμουν και πώς βρήκα τον αριθμό του, τελικά μου έδωσε τα στοιχεία επικοινωνίας του Αλφόνσο», είπε ο ηθοποιός στη συνέντευξή του. Λόγω του σύντομου χρονικού διαστήματος και των μεθόδων προπόνησης του Αλφόνσο, ο Σάσα είχε ως αποστολή να είναι συνεπής, κάνοντας 100 κάμψεις την ημέρα. 

Σάσα Μπάρον Κοέν

Σάσα Μπάρον Κοέν

Η απίστευτη «μεταμόρφωσή» του δεν είχε καμία σχέση με μαραθώνιες προπονήσεις και ακραίες δίαιτες, καθώς επικεντρώθηκαν σε σύντομες προπονήσεις και μια διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες και πρωτεΐνες, καθώς και χαμηλή σε ζάχαρη. «Έκανα 25λεπτες προπονήσεις. Ακόμα και κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, οι προπονήσεις συνέχιζαν. Στο παρελθόν, πίστευα ότι χρειάζονταν προπονήσεις διάρκειας μιας ώρας. Ωστόσο, οι σύντομες προπονήσεις με βοηθούσαν να είμαι συνεπής, ακόμα και με τις απαιτήσεις του γυρίσματος», πρόσθεσε ο ίδιος. 

Σάσα Μπάρον Κοέν

Σάσα Μπάρον Κοέν

Μέχρι τη δεύτερη εβδομάδα, η ομάδα ενδυματολογίας του Σάσα έπρεπε να ξοδέψει 5.000 δολάρια για να τροποποιήσει τα κοστούμια, επειδή το σώμα του είχε αλλάξει τόσο σημαντικά. Ήταν πιο αδύνατος, πιο δυνατός και πιο γυμνασμένος από ποτέ. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σάσα Μπάρον Κοέν
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
70 0 Bookmark