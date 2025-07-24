Γουινόνα Ράιντερ: Δέχθηκε πιέσεις από γυναίκες σκηνοθέτιδες να «εξαφανίσει» τα σημάδια της γήρανσης

Η 53χρονη Γουινόνα Ράιντερ (Winona Ryder) αποκάλυψε ότι στις αρχές της καριέρας της δέχτηκε πιέσεις από γυναίκες σκηνοθέτιδες να επιβραδύνει τα σημάδια της γήρανσης. Η 53χρονη ηθοποιός ήταν μόλις 15 ετών όταν πήρε τον πρώτο της μεγάλο ρόλο στην ταινία «Lucas», πριν γίνει διάσημη -στα 16 της- μετά την πρωταγωνιστική της εμφάνιση στην ταινία «Beetlejuice» του 1988.

Η ηθοποιός σε συνέντευξή της στο «Elle» μίλησε ανοιχτά για άλλες γυναίκες του κλάδου που της συνέστησαν να βρει τρόπο να «εξαφανίσει» τα σημάδια της γήρανσης. Επίσης, αποκάλυψε ότι αισθάνεται περίεργα όταν συνεργάζεται με «γυναίκες που κάνουν περίεργα πράγματα», αναφερόμενη στην αισθητική χειρουργική και τα fillers.

Όταν ρωτήθηκε πώς αισθάνεται για τη γήρανση, η Γουινόνα εξήγησε: «Δεν με πειράζει. Αλλά το περίεργο είναι όταν είσαι περιτριγυρισμένη από νεαρές γυναίκες που κάνουν περίεργα πράγματα. Ξεκίνησα την καριέρα μου ως η νεότερη και πάντα ήθελα να είμαι μεγαλύτερη», ανέφερε με νόημα. Και πρόσθεσε: «Πάντα ήξερα ότι φαινόμουν νεότερη από την ηλικία μου. Αλλά ήξερα επίσης ότι όταν θα άρχιζα να γερνάω, θα γινόταν πολύ γρήγορα».

Σχετικά με την πίεση που δέχεται από τις γυναίκες σκηνοθέτιδες να επιβραδύνει τα σημάδια της γήρανσης είπε: «Μου λένε: ‘’Χαλάρωσε το μέτωπό σου. Χαλάρωσε’’. Προσπαθώ να γίνω μια σπουδαία ηθοποιός και μου το λένε ξανά και ξανά. Είναι ωραίο που οι άνθρωποι μιλάνε για το ότι είναι εντάξει να γερνάς, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει τεράστια πίεση. Κάθε ρόλος που παίρνω είναι για να υποδυθώ μια μητέρα, καταλαβαίνεις; Η καριέρα μου έχει σίγουρα αλλάξει».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Γουινόνα Ράιντερ μίλησε ανοιχτά για τη σεξουαλική παρενόχληση που υπέστη από έναν σκηνοθέτη στη δεκαετία του '90. «Αυτός ο σκηνοθέτης ήρθε κοντά μου και μου είπε: ‘’Εντάξει, λοιπόν, αν το δοκιμάσουμε έτσι, γ@μ... σκύλα, θα καταστρέψω τη ζωή σου’’. Και εγώ έπρεπε να υποκριθώ. Και το πιο τρελό είναι ότι ο αδερφός μου δούλευε ως βοηθός παραγωγής στην ταινία και δεν του το είπα καν, δεν παραπονέθηκα». Αν και δεν αποκάλυψε την ταυτότητα αυτών που την παρενοχλούσαν, πρόσθεσε ότι δεν συνειδητοποίησε το μέγεθος του τραύματός της μέχρι που το είπε στη συμπρωταγωνίστριά της στο «Beetlejuice», Jenna Ortega. «Σχεδόν το έλεγα σαν να ήταν μια αστεία ιστορία. Τότε κοίταξα το πρόσωπο της Jenna και φαντάστηκα ότι συνέβαινε σε αυτήν. Μόνο τότε συνειδητοποίησα τι γινόταν», κατέληξε η ηθοποιός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.