Ελισάβετ Σπανού: Γιορτή και γενέθλια μαζί για την κόρη της, Εμμέλεια

Γιορτή και γενέθλια μαζί είχε η κορούλα της Ελισάβετ Σπανού που στις 30 Μαΐου έγινε ενός έτους!

«Την έχω βαφτίσει Εμμέλεια, επειδή γεννήθηκε στις 30 Μαΐου της Αγίας Εμμελείας. Είναι η μητέρα του Αγίου Βασιλείου» είχε εξηγήσει στην Κατερίνα Καινούργιου η τραγουδίστρια.

Και το γιόρτασε με ροζ τούρτα και ροζ μπαλόνια όπως θα δείτε στις φωτογραφίες που ανέβασε.

Πριν από λίγες μέρες η τραγουδίστρια ανέβασε στον λογαριασμό της φωτογραφίες από το μαιευτήριο περιγράφοντας πώς ένιωσε καθώς μπήκε σε διαδικασία τοκετού μία μέρα πριν γεννήσει, γράφοντας ότι έχει γενέθλια μαζί με την κόρητ ης. «Φυσικά δεν κοιμήθηκα! άκουγα την καρδιά της όλο το βράδυ! Ένιωθα τις συσπάσεις, τις άκουγα κ στο μηχάνημα, άκουγα τους παλμούς της να επιταχύνονται και πάλι να επανέρχονται και έτσι ήταν οι επόμενες 8 ώρες…. Ήταν το πιο σημαντικό βράδυ ολόκληρης της ζωης μου… άκουγα μια ακόμα καρδιά να χτυπάει μέσα μου και ήξερα πως μόλις ξημερώσει τίποτα πια δεν θα είναι όπως πριν αλλά δεν είχα και ιδέα πως θα ήταν… ένιωθα αδύναμη και ταυτόχρονα πιο δυνατη από ποτέ.. πέρασε οοοοοτι είχα ζήσει ως εκείνη τη στιγμή από το μυαλό μου, απο παιδάκι ως ενήλικας… λύπες, χαρές, ευκολίες, δυσκολίες,βραβεία, πρόβες,συναυλίες, βόλτες, απογοητεύσεις, ξενύχτια, πάρτυ… όλα! Και γι αυτό που ερχόταν δεν είχα ιδέα… φοβόμουν για το αν θα πάνε όλα καλά.. αν θα πάει καλά η διαδικασία και φυσικά να είναι καλά η μικρή μου. Η νύχτα πέρασε κ το πρωί ήρθαν όλοι για να ξεκινήσουμε. Λίγες ώρες μετα.. είχαν σβηστεί όλα!!!! ΟΛΑ!! Ήταν σοκαριστικό! Δεν υπήρχε τίποτα άλλο Υπήρχε μόνο η μικρή μου Εμμέλεια… λευκό χαρτί!! Δεν θα πω πως είναι εύκολο…Εχει δυσκολίες..εχει κούραση και διαρκώς κάτι καινούργιο αλλά είναι τόση η χαρά που αν με βάλεις να θυμηθώ… μόνο χαρούμενες στιγμές υπάρχουν στο μυαλό μου!»

