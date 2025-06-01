Λογαριασμός
Εγιναν τα καλλιστεία Miss World: Η Μις Ταϊλάνδη ομορφότερη γυναίκα του κόσμου - Βίντεο, φωτογραφίες

Το 21χρονο μοντέλο έγινε η πρώτη γυναίκα από την από την Ταϊλάνδη που κερδίζει σε αυτό τον διαγωνισμό ομορφιάς 

Η Μις Ταϊλάνδη, Suchata Chuangsri , είναι η νέα Μις Κόσμος 2025 (Miss World) καθώς κέρδισε το στέμμα στον παγκόσμιο διαγωνισμό ομορφιάς που έγινε στην Ινδία. 

Το 21χρονο μοντέλο έγινε η πρώτη γυναίκα από την από την Ταϊλάνδη που κερδίζει στα καλλιστεία Miss World. 

Χαμογελαστή και συγκινημένη, παρέλαβε τον τίτλο και το στέμμα της από την προηγούμενη Μις Κόσμος Krystyna Pyszkova από την Τσεχία. 

Στην τελική 4αδα έφτασαν η Μις Μαρτινίκη, η Μις Πολωνία, η Μις Αιθιοπία. Τελικά, το πολυπόθητο στέμμα πήγε στη Μις Ταϊλάνδη.

