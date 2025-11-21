Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έχει εξαφανιστεί, σύμφωνα με την οικογένειά της. Η 43χρονη ποπ σταρ, που αντιμετωπίζει διαρκώς προβλήματα, σόκαρε τους θαυμαστές της, όπως γράφει η «Daily Mail», μετά την πρόσφατη -χαοτική- εμφάνισή της.

Σε βίντεο και φωτογραφίες που δημοσίευσε πρόσφατα το μέσο, η καλλιτέχνις έφυγε μόνη της από ένα wine bar στο Λος Άντζελες, με το πρόσωπό της εμφανώς πρησμένο, κρατώντας ένα ποτήρι σαμπάνιας. Στη συνέχεια μπήκε στο αυτοκίνητό της και έφυγε.

Η ομάδα της -αρχικά- ανέφερε ότι η ποπ σταρ δεν έπινε αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εξόδου της. Ωστόσο, σήμερα, οι ίδιοι άνθρωποι υποστηρίζουν ότι η Σπίαρς δεν ανταποκρίνεται στις προσπάθειες της οικογένειάς της να επικοινωνήσει μαζί της, αφήνοντας τους αγαπημένους της σε αγωνία.

«Δεν απαντά σε μηνύματα, δεν απαντά σε τηλεφωνήματα και δεν διαβάζει καν τα μηνύματα», ανέφερε άνθρωπος από το περιβάλλον της. «Είναι πολύ απογοητευτικό, γιατί θέλουμε απλώς να βεβαιωθούμε ότι είναι καλά, ότι η ζωή της είναι καλή, ότι φροντίζει τον εαυτό της. Αλλά δεν θέλει να έχει καμία σχέση μαζί μας».

Family panic as Britney Spears takes 'disturbing' measures... after world was shocked by her unrecognizable new look https://t.co/zFGv25XtrR — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 21, 2025

Αν και η καλλιτέχνιδα δεν έχει επαφή με την οικογένειά της, πριν από μία ημέρα η ίδια δημοσίευσε μια σειρά από βίντεο στο Instagram, μεταξύ των οποίων και ένα στο οποίο ποζάρει μπροστά στον καθρέφτη με μια λεζάντα που φαίνεται να αναφέρεται στην έξοδο της σε ένα wine bar. «Θα ορκιζόμουν ότι πριν φύγω δεν είχα 6 πηγούνια», αστειεύτηκε.

«Υπάρχουν πολλά προειδοποιητικά σημάδια αυτή τη στιγμή, η συμπεριφορά της είναι ανησυχητική και δεν ξέρουμε πραγματικά τι να κάνουμε στη συνέχεια», είπε άλλος άνθρωπος στο μέσο. «Δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά, αφού είναι μια ενήλικη γυναίκα που μπορεί να παίρνει τις δικές της αποφάσεις, αλλά ανησυχώ.

Η Μπρίτνεϊ δεν βιάζεται να επιστρέψει στην οικογένειά της, η οποία προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί της. Το αντιλαμβάνονται αυτό και πιθανότατα θα της δώσουν μερικές ημέρες -και το Σαββατοκύριακο- πριν προσπαθήσουν να επικοινωνήσουν ξανά μαζί της κατά τη διάρκεια των διακοπών την επόμενη εβδομάδα. Τα γενέθλιά της πλησιάζουν, στις 2 Δεκεμβρίου, οπότε θα γίνει ξανά μια προσπάθεια», πρόσθεσε.

And we know it wasn’t camera distortion either cause even two years ago she looked completely different in a pap shot from even further away https://t.co/SEuOyBm2iy pic.twitter.com/a8Q0GuOz9T — It’s Cassney, Bitch 🤍 (@CassneySpears) November 20, 2025

Σύμφωνα με φίλους της, η 43χρονη καλλιτέχνις, η οποία μετά από μια νυχτερινή έξοδο μπήκε σε λάθος λωρίδα σε εθνική οδό, έχει χάσει τον έλεγχο της ζωής της, σε μια θλιβερή επανάληψη της διαβόητης κατάρρευσής της το 2007. Σε πρόσφατο βίντεο και φωτογραφίες, η ποπ σταρ φαινόταν να μην μπορεί να περπατήσει καλά στο πολυτελές εστιατόριο Red-O, στο Thousand Oaks. Μάρτυρες περιέγραψαν πως η τραγουδίστρια έριξε ποτήρια και αντικείμενα στο πάτωμα του εστιατορίου.

Η φυλακή της επιτροπείας: 13 χρόνια σε ξένη ζωή

Για περισσότερο από μια δεκαετία, η Σπίαρς ζούσε υπό ένα καθεστώς που θα ζήλευε ακόμη και μυθιστόρημα δυστοπίας: δεν είχε δικαίωμα να οδηγεί, να διαχειρίζεται τα οικονομικά της, ούτε να αποφασίζει για το σώμα της. Το κίνημα #FreeBritney άλλαξε τη ροή της ιστορίας. Το 2021, ένα δικαστήριο του Λος Άντζελες απελευθέρωσε τη Μπρίτνεϊ, τερματίζοντας ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα νομικά καθεστώτα στην ιστορία της αμερικανικής showbiz. «Επιτέλους, μπορώ να αναπνεύσω, αλλά δεν ξέρω πώς να ζήσω ελεύθερη πια», είχε δηλώσει η ίδια. Ωστόσο, οι σχέσεις της με την οικογένειά της παραμένουν βαθιά τραυματισμένες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.