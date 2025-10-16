Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Το δημόσιο «ξεκατίνιασμα» με τον πρώην σύζυγό της με θύματα… τα παιδιά τους

Οι εκπρόσωποι της Μπρίτνεϊ Σπίαρς (Britney Spears) απάντησαν στις ανησυχητικές δηλώσεις του πρώην συζύγου της, Κέβιν Φέντερλαϊν (Kevin Federline), στο νέο του βιβλίο με τίτλο «You Thought You Knew». Ο 47χρονος χορευτής και DJ ήταν παντρεμένος με την 43χρονη ποπ σταρ από το 2004 έως το 2007. Έχουν δύο γιους: τον 20χρονο Sean Preston και τον 19χρονο Jayden James.

Σε ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Φέντερλαϊν, που δημοσιεύθηκε από την εφημερίδα «The New York Times», ο ίδιος ισχυρίζεται ότι οι τότε έφηβοι γιοι του φοβόντουσαν να μείνουν στο σπίτι της μητέρας τους. «Μερικές φορές ξυπνούσαν τη νύχτα και την έβλεπαν να στέκεται σιωπηλά στην πόρτα, παρακολουθώντας τους να κοιμούνται με ένα μαχαίρι στο χέρι», γράφει. «Τότε γυρνούσε και έφευγε χωρίς καμία εξήγηση».

Σε απάντηση στις ισχυρισμούς, ο εκπρόσωπος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς δήλωσε στην εφημερίδα «The Independent»: «Με την κυκλοφορία του βιβλίου του Κέβιν Φέντερλαϊν, για άλλη μια φορά αυτός και άλλοι επωφελούνται από αυτήν και, δυστυχώς, αυτό συμβαίνει μετά τη λήξη της διατροφής των παιδιών από τον Κέβιν».

Britney Spears responds to ex’s claims about watching sons sleep with a knife in hand https://t.co/EWcTiBky1p pic.twitter.com/JjlJTzwYAp — The Independent (@Independent) October 16, 2025

«Το μόνο που την ενδιαφέρει είναι τα παιδιά της, ο Sean Preston και ο Jayden James, και η ευημερία τους εν μέσω αυτής της σκανδαλοθηρίας. Περιγράφει λεπτομερώς την πορεία της στο βιβλίο της», προσθέτει ο εκπρόσωπός της.

Στο αυτοβιογραφικό βιβλίο της ποπ τραγουδίστριας του 2023, «The Woman in Me», το οποίο μεταφέρεται στον κινηματογράφο, η τραγουδίστρια του «Toxic» γράφει ότι ο πρώην σύζυγός της αρνήθηκε να την αφήσει να δει τους γιους της και «προσπάθησε να πείσει όλους ότι ήμουν εντελώς εκτός ελέγχου», ως μέρος της προσπάθειάς του να αποκτήσει την πλήρη κηδεμονία.

«Ποτέ, μα ποτέ, δεν ήμουν εναντίον της Μπρίτνεϊ», δήλωσε ο Φέντερλαϊν στην εφημερίδα «The New York Times». «Προσπάθησα μόνο να βοηθήσω τους γιους μου να έχουν μια υπέροχη σχέση με τη μητέρα τους. Και είναι δύσκολο, γιατί όταν σκέφτομαι πραγματικά όλα όσα έχουν συμβεί, τα παιδιά μου δεν γνωρίζουν τη γυναίκα που παντρεύτηκα. Και έχω περάσει δύο δεκαετίες προσπαθώντας να γεφυρώσω αυτό το χάσμα».

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς τέθηκε υπό κηδεμονία μετά από ψυχική κατάρρευση και ψυχιατρική νοσηλεία. Ο Φέντερλαϊν απέκτησε την κύρια επιμέλεια των παιδιών τους, ενώ η καλλιτέχνιδα έχει δικαίωμα επίσκεψης υπό επίβλεψη. Ο πρώην σύζυγός της παντρεύτηκε στη συνέχεια τη Victoria Prince, με την οποία έχει δύο κόρες.

Η Μπρίτνεϊ προσπάθησε να κερδίσει περισσότερο χρόνο με τα παιδιά της όλα αυτά τα χρόνια και το 2019 της παραχωρήθηκε το 30% των δικαιωμάτων επιμέλειας, ενώ ο πρώην σύζυγός της διατήρησε το 70%. Η κηδεμονία της τερματίστηκε το 2021, εν μέσω ενός κινήματος των θαυμαστών με το σύνθημα «Free Britney», αφού ένας δικαστής έκρινε ότι «δεν ήταν πλέον απαραίτητη». Ωστόσο, τα χρόνια που ακολούθησαν, η καλλιτέχνις συνέχισε να επιδεικνύει ασταθή συμπεριφορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κατέβαλαν τόση προσπάθεια για το κίνημα Free Britney», γράφει ο Φέντερλαϊν στις αναμνήσεις του, «θα πρέπει τώρα να καταβάλουν την ίδια ενέργεια για το κίνημα ‘’Save Britney’’. Γιατί δεν πρόκειται πλέον για ελευθερία. Πρόκειται για επιβίωση».

Πηγή: skai.gr

