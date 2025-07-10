Μπραντ Πιτ: Συνεχίζεται η διαμάχη του με την Αντζελίνα Τζολί για το οινοποιείο Château Miraval - Ζητά πρόσβαση στα μηνύματά της

Ο Μπραντ Πιτ ζητά να έχει πρόσβαση στα προσωπικά μηνύματα της πρώην συζύγου του, Αντζελίνα Τζολί, σε μια νέα νομική διαμάχη μαζί της. Στις 30 Ιουνίου ο 61χρονος ηθοποιός της «F1» κατέθεσε έγγραφα που αναφέρουν ότι αγωνίζεται να αποκτήσει τις επικοινωνίες της 50χρονης ηθοποιού, οι οποίες πιστεύει ότι θα μπορούσαν να παρέχουν κρίσιμα στοιχεία στη συνεχιζόμενη διαμάχη τους για το γαλλικό οινοποιείο τους Château Miraval.

Αν και το πρώην ζευγάρι κατάφερε να τα βρει τελικά και να προχωρήσει σε διευθέτηση του διαζυγίου του, δεν φαίνεται αυτό να είναι εύκολο να γίνει και με το οινοποιείο. Η ηθοποιός πούλησε το μερίδιό της, αξίας 64 εκατομμυρίων δολαρίων στον Yuri Shefler, ιδιοκτήτη του ομίλου SPI Group, της μητρικής εταιρείας του ομίλου Stoli Group το 2021.

Why Brad Pitt wants to get his hands on ex Angelina Jolie’s private messages https://t.co/G8Vw2RCT1r pic.twitter.com/ldi68vTRJe — Page Six (@PageSix) July 10, 2025

Ο Πιτ υποστηρίζει ότι η Τζολί προέβη στην πώληση παρά την προηγούμενη συμφωνία τους, ότι κανένας από τους δύο δεν θα πουλούσε το μερίδιό του αν δεν το ενέκρινε ο άλλος. Τα έγγραφα αποκαλύπτουν τις αποτυχημένες προσπάθειές του να καθαιρέσει τον Alexey Oliynik της Stoli Group. Ισχυρίζεται ότι ο Oliynik έχει άμεση γνώση των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Jolie και της ομάδας της και ότι τα έγγραφα που ζητήθηκαν ευθυγραμμίζονται με τους «βασικούς ισχυρισμούς του» στην υπόθεση. Ο δικαστής δεν έχει ακόμη αποφανθεί στο νέο αίτημα του ηθοποιού, όπως αναφέρει η «Daily Mail».

Τον περασμένο Ιούλιο, η Τζολί ζήτησε από τον Πιτ να «σταματήσει τους καβγάδες» και να αποσύρει τη μήνυση εναντίον της για να μπορέσει η οικογένειά τους να «θεραπευτεί». Ωστόσο, πηγές δήλωσαν στο μέσο ότι ο πρωταγωνιστής του «Fight Club» δεν πρόκειται να κάνει πίσω.

Brad Pitt demands to see Angelina Jolie's private messages in explosive new legal filing https://t.co/ykSoY8fAw4 — Daily Mail US (@Daily_MailUS) July 9, 2025

Το πρώην ζευγάρι αγόρασε το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών του Château Miraval το 2008 και περνούσε χρόνο στο σπίτι καθ' όλη τη διάρκεια της σχέσης τους. Μέχρι τη στιγμή του χωρισμού τους, η επένδυση του Πιτ ξεπερνούσε την επένδυση της Τζολί κατά σχεδόν 50 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.