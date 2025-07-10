Κιμ Καρντάσιαν: Έκανε πασαρέλα στο Παρίσι, αλλά δεν πήγε πολύ καλά - Στήθηκε πάρτι στα social media (video)

Η Κιμ Καρντάσιαν (Kim Kardashian) έκανε πασαρέλα, αλλά, δυστυχώς, αυτό δεν πήγε πολύ καλά. Και δεν το λέμε εμείς, αλλά οι θαυμαστές της που της γράφουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι έμοιαζε με μεθυσμένη ή σαν κουρασμένο νήπιο. Αυτοί είναι οι πιο ευπρεπείς χαρακτηρισμοί γιατί τα σχόλια δεν ήταν καθόλου κολακευτικά για τη διάσημη τηλεπερσόνα. Η μητέρα της, Kris Jenner, δημοσίευσε με υπερηφάνεια ένα βίντεο με την Κιμ στην πασαρέλα για τον οίκο Balenciaga στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, το τελευταίο show του brand υπό τον σχεδιαστή Demna Gvasalia. Αλλά παρόλο που η αδελφή της, το σούπερ μόντελ Kendall Jenner, κάνει θραύση στις πασαρέλες, η εμφάνιση της Κιμ προκάλεσε άφθονο γέλιο στους χρήστες…

Όπως αναφέρει η «Daily Mail», το outfit της στην πασαρέλα θύμιζε το διάσημο νυχτικό με δαντέλα που φορούσε η Ελίζαμπεθ Τέιλορ το 1958 στην ταινία «Η Λυσσασμένη Γάτα», δίπλα στον Πολ Νιούμαν. Η Kris Jenner αποκάλυψε ότι η Κιμ Καρντάσιαν φορούσε τα αυθεντικά σκουλαρίκια με διαμάντια της Ελίζαμπεθ Τέιλορ από την ιδιωτική συλλογή της Lorraine Schwartz.

«Όμορφο κορίτσι, αλλά δείχνει σαν μια νοικοκυρά που ήπιε αρκετά λικεράκια και βαριέται να ανοίξει την πόρτα», έγραψε με χιούμορ ένας χρήστης με έναν άλλο να συμπληρώνει: «Περπατάει σαν κοπέλα που τα έχει κάνει πάνω της».

Τον τελευταίο καιρό, οι εμφανίσεις της Κιμ Καρντάσιαν δεν είναι και τόσο επιτυχημένες. Η διάσημη τηλεπερσόνα, μάλλον, έχει επηρεαστεί από τις πασαρέλες και τα γκαλά που πηγαίνει και έκανε μια μέτρια εμφάνιση στον γάμο του Τζεφ Μπέζος με τη Λόρεν Σάντσεζ.

Πηγή: skai.gr

