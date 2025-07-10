Σοφία Βεργκάρα: Νέο ειδύλλιο για την ηθοποιό στην Ισπανία - Ο Τομ Μπρέιντι είναι ο «τυχερός» - Ο πρώην της Ζιζέλ…

Ο Τομ Μπρέιντι και η Σοφία Βεργκάρα απολάμβαναν την εργένικη ζωή μέχρι που η «μοίρα» τους ένωσε… Ο συνταξιούχος αστέρας του NFL και η αγαπημένη ηθοποιός περνούν χρόνο μαζί στην Ίμπιζα της Ισπανίας και μια πηγή ανέφερε στο «Page Six» ότι πρόκειται για νέο «καλοκαιρινό ειδύλλιο». Όλα ξεκίνησαν πριν από περίπου μία εβδομάδα στο superyacht Luminara, όπου βρισκόταν το ζευγάρι και διάφοροι διάσημοι όπως οι Martha Stewart, Naomi Campbell, Kendall Jenner, Kate Hudson και Colman Domingo.

Το πολυτελές ταξίδι δύο διανυκτερεύσεων απέπλευσε από τη Ρώμη της Ιταλίας και περιελάμβανε drone shows και παραστάσεις από τους Ellie Goulding, Sting και Janelle Monae. Στους καλεσμένους περιλαμβάνονταν επίσης ο Patrick Schwarzenegger, η Tessa Thompson, η τραγουδίστρια Anitta και η Irina Shayk, η άλλη φημολογούμενη σχέση του Τομ Μπρέιντι, μετά τον χωρισμό του με τη Ζιζέλ.

Tom Brady, Sofia Vergara having ‘summer romance’ in Spain after he asked to ‘sit next to her’ on star-packed voyage https://t.co/9XH7WuPBK9 pic.twitter.com/pqiK1coqCU — Page Six (@PageSix) July 9, 2025

Ο Μπρέιντι και η Βεργκάρα ήταν αχώριστοι, σύμφωνα με το μέσο. «Ζήτησε να αλλάξει θέση για να καθίσει δίπλα της στο δείπνο», δήλωσε η πηγή στο μέσο. Ο 47χρονος Μπρέιντι και η Βεργκάρα, η οποία γίνεται 53 ετών σήμερα, Πέμπτη 10 Ιουλίου 2025, συνέχισαν να κάνουν παρέα στην Ίμπιζα μετά το ταξίδι με το γιοτ.

Πηγή: skai.gr

