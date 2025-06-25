Λογαριασμός
Μπραντ Πιτ: Παραδέχεται ότι δεν είχε μια «γκέι εμπειρία» - Ποτέ δεν είναι αργά…

Ο ηθοποιός μίλησε με ειλικρίνεια για τη σεξουαλικότητά του, αλλά και για το πρόβλημα αλκοολισμού που αντιμετώπιζε τα προηγούμενα χρόνια

Brad Pitt

Ο Μπραντ Πιτ (Brad Pitt) μίλησε με ειλικρίνεια για τη σεξουαλικότητά του και το γεγονός ότι δεν έχει βιώσει μια «γκέι εμπειρία» εν μέσω του ειδυλλίου του με την Ινές ντε Ραμόν (Ines de Ramon). «Ξέρετε, δεν είχα ποτέ γκέι εμπειρία», δήλωσε ο πρωταγωνιστής του «Fight Club» στην εκπομπή «Armchair Expert with Dax Shepard». «Κάπως έχασα αυτή την εμπειρία, αλλά αν το είχα, δεν θα ήσουν εσύ», αστειεύτηκε, αναφερόμενος στον παρουσιαστή Dax Shepard.

Σε άλλο σημείο του podcast, ο ηθοποιός περιέγραψε λεπτομερώς την πρώτη του συνάντηση με τους Ανώνυμους Αλκοολικούς μετά τον «δύσκολο» χωρισμό του από την πρώην σύζυγό του, Αντζελίνα Τζολί (Angelina Jolie). Ο πρωταγωνιστής του «Moneyball» ισχυρίστηκε ότι είχε πέσει σε κατάθλιψη, αλλά γνώριζε ότι έπρεπε «να ξυπνήσει σε κάποιους τομείς». «Δοκίμαζα τα πάντα, οτιδήποτε μου έριχνε ο καθένας… Ήταν μια δύσκολη περίοδος. Χρειαζόμουν επανεκκίνηση», είπε.

Ο Πιτ δεν αποκάλυψε πότε έγινε η συνάντηση με τους Ανώνυμους Αλκοολικούς, αλλά προηγουμένως είχε πει στους «New York Times» ότι πήγε λίγο μετά τον χωρισμό του από την Τζολί το 2016. Το πρόβλημα αλκοολισμού του Πιτ φέρεται να οδήγησε στη διάλυση του, σχεδόν, διετούς γάμου του με την 50χρονη Αντζελίνα Τζολί. 
 

