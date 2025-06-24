Μπραντ Πιτ-Τομ Κρουζ: Συναντήθηκαν για πρώτη φορά μετά από 24 χρόνια στην πρεμιέρα της «F1» (video-φωτό)

Δύο από τους μεγαλύτερους αστέρες του παγκόσμιου κινηματογράφου συναντήθηκαν για πρώτη φορά μετά από 24 χρόνια στην πρεμιέρα της ταινίας «F1» στο Λονδίνο, στο Cineworld Leicester Square. Ο Μπραντ Πιτ και ο Τομ Κρουζ, οι οποίοι πρωταγωνίστησαν στην ταινία «Interview With the Vampire» του 1994, φωτογραφήθηκαν στο κόκκινο χαλί, ενώ και οι δύο ηθοποιοί ήταν ιδιαίτερα εγκάρδιοι μεταξύ τους.

Ο πρωταγωνιστής του «F1» επέλεξε ένα πράσινο κοστούμι Anderson & Sheppard, λευκό πουκάμισο, μεταξωτό φουλάρι και γυαλιά ηλίου, ενώ ο σταρ του «Top Gun» φόρεσε ένα σκούρο γκρι κοστούμι, ανοιχτόχρωμο πουκάμισο και μαύρα παπούτσια. Στο πλευρό του Πιτ, ήταν η σύντροφός του, Ινές ντε Ραμόν (Ines de Ramon), η οποία έκλεψε τις εντυπώσεις με μία ολοκέντητη δημιουργία Fendi. Πέρα από τη λαμπερή εμφάνιση, το ζευγάρι δεν απέφυγε τις διακριτικές εκδηλώσεις τρυφερότητας στο κόκκινο χαλί. Ο φωτογραφικός φακός τους «συνέλαβε» να κρατιούνται χέρι-χέρι, ενώ η Ραμόν εντοπίστηκε σε μια στιγμή να φτιάχνει το μαντήλι του Πιτ.

Πρόσφατα, ο Μπραντ Πιτ αναφέρθηκε σε μια υποθετική συνεργασία με τον Τομ Κρουζ, λέγοντας στο «E! News» ότι θα τον ενδιέφερε να παίξει ξανά στο πλευρό του Κρουζ, αν και δεν ενδιαφέρεται και πολύ να… συναγωνιστεί την αγάπη του Κρουζ για τα ακροβατικά. Τα στιγμιότυπα δείχνουν τους αστέρες του κινηματογράφου να κάνουν μια αδελφική χειραψία.

Τόσο ο Κρουζ όσο και ο Πιτ πρωταγωνιστούν σε δύο από τις πιο πολυαναμενόμενες (και όπως έδειξε το box office τουλάχιστον για τον Κρουζ, επιτυχημένες) ταινίες της καλοκαιρινής σεζόν. Ο Κρουζ επέστρεψε ως Ίθαν Χαντ στην ταινία του Μαΐου «Mission: Impossible-The Final Reckoning», ενώ ο Πιτ, είναι ο πρωταγωνιστής της ταινίας αγώνων «F1» της Apple και της Warner Bros.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ηθοποιοί φωτογραφήθηκαν για τελευταία φορά μαζί το 2001, στη φιλανθρωπική εκδήλωση της 11ης Σεπτεμβρίου «A Tribute to Heroes», στο Λος Άντζελες. «Λοιπόν, δεν πρόκειται να κρεμαστώ από αεροπλάνα και τέτοια πράγματα», είπε ο Πιτ για την επανένωση με τον Κρουζ στη μεγάλη οθόνη. «Οπότε, όταν κάνει ξανά κάτι που είναι στο έδαφος, τότε ναι».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.