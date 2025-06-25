Η «μεταμόρφωση» της Κιμ Καρντάσιαν: Έβαλε στο παιχνίδι και τη μητέρα της και το αποτέλεσμα είναι μοναδικό (video-φωτό)

Η Κιμ Καρντάσιαν (Kim Kardashian) έδειξε το πλούσιο στήθος της, καθώς μαζί με τη μητέρα και μάνατζέρ της, Κρις Τζένερ (Kris Jenner) συμμετείχε σε μια καμπάνια για την τελευταία συλλογή Roberto Cavalli x SKIMS. Η 44χρονη τηλεπερσόνα, η οποία πρόσφατα έγινε αντικείμενο χλευασμού για την «ενοχλητική» και «παράξενη» συνομιλία της με το ChatGPT, «ανέβασε» στο Instagram μια γεύση από την επερχόμενη συλλογή μαγιό που θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 27 Ιουνίου. Η Κιμ, είναι, ομολογουμένως, αγνώριστη στις φωτογραφίες και τα βίντεο που δημοσίευσε.

Σε μια φωτογραφία, η Κιμ ανέδειξε την καλλίγραμμη σιλουέτα της, φορώντας ένα ολόσωμο μαγιό με βαθύ ντεκολτέ. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με χρυσά σκουλαρίκια και ένα φανταχτερό χρυσό βραχιόλι. Και η «μεταμόρφωση» της Κρις Τζένερ είναι εντυπωσιακή. Στην ανάρτηση περιλαμβανόταν και ένα βίντεο που την έδειχνε να ψιθυρίζει στο αυτί της κόρης της, ενώ άλλα μοντέλα κινούνταν πίσω τους.

Η τελευταία συλλογή περιγράφεται ως: «Η εξωτική ιταλική γοητεία του Roberto Cavalli ‘’ενώνεται’’ με τις χαρακτηριστικές σιλουέτες της SKIMS σε αυτή τη συλλογή περιορισμένης έκδοσης που προσθέτει τολμηρή, σέξι πολυτέλεια σε κάθε κολυμβητική εμφάνιση».

Η επιχειρηματίας -που πρόσφατα αποφοίτησε από τη Νομική- προέβλεψε επίσης ότι η επερχόμενη συλλογή θα μπορούσε να προσελκύσει καταναλωτές όλων των ηλικιών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.