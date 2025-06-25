Τζεφ Μπέζος-Λόρεν Σάντσεζ: Το δείπνο του γάμου, οι καλεσμένοι, ο σχεδιαστής του νυφικού και το πραγματικό κόστος…

O μεγιστάνας της Amazon, Τζεφ Μπέζος (Jeff Bezos) και η σύντροφός του, Λόρεν Σάντσεζ (Lauren Sánchez), προσκάλεσαν πληθώρα διασήμων από τους χώρους του κινηματογράφου, της οικονομίας και της σόουμπιζ στη Βενετία αυτήν την εβδομάδα για να παραστούν στις τριήμερες εορταστικές εκδηλώσεις για τον γάμο τους. Το ζευγάρι θα επισημοποιήσει τη σχέση του την Παρασκευή 27 Ιουνίου στο Σαν Τζόρτζιο Ματζιόρε. Το νησί φέρει το όνομά του από τη διάσημη βενεδικτινή εκκλησία του 16ου αιώνα, ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα του σπουδαίου Ιταλού αρχιτέκτονα από την Πάντοβα, Αντρέα Παλλάντιο.

Πολύ λίγα πράγματα διαταράσσουν την ηρεμία του San Giovanni Evangelista στη Βενετία, το οποίο συνδέεται με το γειτονικό νησί Torcello και προσφέρει θέα στη λιμνοθάλασσα. Η μόνη κατοικία εδώ είναι ένα μικρό σπίτι πέντε υπνοδωματίων, που παλαιότερα ήταν ξενώνας ενός μοναστηριού που αποτελούσε μέρος ενός συγκροτήματος μοναστηριών που έχει καταστραφεί εδώ και καιρό. Ο καταγεγραμμένος πληθυσμός; Μόλις 11 ψυχές. Αύριο το βράδυ, Πέμπτη 26 Ιουνίου 2025, ωστόσο, θα αποκαλυφθεί ότι αυτή η ειδυλλιακή τοποθεσία θα φιλοξενήσει το γαμήλιο δείπνο των Μπέζος.

Εκτός από τη μέλλουσα νύφη, Λόρεν Σάντσεζ, στους καλεσμένους αναμένεται να περιλαμβάνονται η Kim Kardashian και η μητέρα της, Kris Jenner, καθώς και ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης, Barry Diller, και η σύζυγός του, σχεδιάστρια Diane von Furstenberg. Θα υπάρχουν περίπου 200 εκατομμυριούχοι και δισεκατομμυριούχοι, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν σε μακρόστενα τραπέζια στον αμπελώνα, κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Η Σάντσεζ πιθανότατα θα έρθει με ελικόπτερο. Είναι βέβαιο ότι το νησί του San Giovanni δεν έχει ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Το σπίτι στο νησί, που ονομάζεται «Villa Baslini», ανακαινίστηκε τη δεκαετία του 1950. Η ενοικίαση της «Villa Baslini», που φέρεται να αποτέλεσε έμπνευση για το μυθιστόρημα του Έρνεστ Χέμινγουεϊ, «Across The River And Into The Trees», ήταν μια λύση έκτακτης ανάγκης, καθώς ο γάμος του ζευγαριού φαίνεται ότι έχει μετατραπεί από αντιπαράθεση… σε πραγματική κρίση.

Είναι αλήθεια ότι το ζευγάρι τον τελευταίο καιρό έχει δεχθεί έντονη κριτική. Αιτία; Η χρηματοδοτούμενη από τον Μπέζος διαστημική πτήση Blue Origin, στην οποία συμμετείχαν μόνο γυναίκες, ως μια διασκεδαστική βόλτα για τους υπερπλούσιους, συμπεριλαμβανομένης της μέλλουσας νύφης.

Η Σάντσεζ, έμπειρη πιλότος ελικοπτέρου και αεροπλάνου και πρώην δημοσιογράφος, ήλπιζε ότι το ταξίδι θα θεωρηθεί μια μεγάλη φεμινιστική περιπέτεια. Αντ' αυτού, κατακρίθηκε για αυτό που θεωρήθηκε ως ένα άσκοπο διαφημιστικό κόλπο από μια ομάδα διασημοτήτων που φορούσαν στενά διαστημικά κοστούμια σχεδιαστών. Είναι, τελικά, ο «Γάμος του Αιώνα»; Η ιστορία θα το δείξει…

Ο προϋπολογισμός του γάμου δεν πρόκειται να αγγίξει τα 50 εκατομμύρια δολάρια, αλλά λέγεται ότι θα κυμανθεί κοντά στα 5 εκατομμύρια δολάρια. Με το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η ασφάλεια του γάμου έπρεπε, επίσης, να επανεξεταστεί πλήρως και τα σχέδιά τους να αναθεωρηθούν για άλλη μια φορά. Το πρώτο θύμα ήταν το γιοτ του Μπέζος. Το σύμβολο κύρους -αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων- επρόκειτο να βρίσκεται στο επίκεντρο των εορτασμών και το σχέδιο ήταν να αγκυροβολήσει στο San Basilio. Αν και ο γάμος δεν επρόκειτο να γίνει στο Koru, αναμενόταν να διαδραματίσει κάποιο ρόλο στις εκδηλώσεις. Ούτε αυτό θα γίνει.

Επίσης, είναι γνωστό ότι οι ακτιβιστές δεν πρόκειται να αφήσουν ήσυχο το ζευγάρι και τους καλεσμένους του. Ήδη σε όλη τη Βενετία έχουν εμφανιστεί αφίσες κατά του γάμου και δεδομένων των αυξημένων ανησυχιών για την παγκόσμια ασφάλεια, τα σχέδια άλλαξαν και το γιοτ έφυγε από το πλάνο.

Αρχικά, είχε αναφερθεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν στη λίστα των καλεσμένων. Ο Μπέζος και η Σάντσεζ είχαν τιμητική θέση στην ορκωμοσία του. Υπό αυτές τις συνθήκες, φαίνεται αδιανόητο ότι θα παρευρεθεί, αν και η κόρη του Ιβάνκα έχει ήδη φτάσει με τον σύζυγό της, Τζάρετ Κούσνερ.

Το Aman Palace και το Cipriani Hotel, όπου οι καλύτερες σουίτες κοστίζουν 10.000 λίρες, έχουν κλειστεί εξ ολοκλήρου για τους καλεσμένους του γάμου. Το σχέδιο τώρα είναι ο Μπέζος, η Σάντσεζ και οι οικογένειές τους να μεταβούν από την Κροατία στη Βενετία με ιδιωτικό τζετ ή ελικόπτερο. Υπάρχουν μόνο δύο ελικοδρόμια στη Βενετία. Μια εναλλακτική λύση θα ήταν να χρησιμοποιηθεί το Abeona, αξίας 75 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς διαθέτει ελικοδρόμιο και είναι αρκετά μικρό για να αγκυροβολήσει οπουδήποτε στη Βενετία, κάτι που θα μπορούσε να είναι χρήσιμο.

Η Παρασκευή είναι η ημέρα του γάμου. Αν και η λίστα των καλεσμένων παραμένει μυστική περίπου 200 υψηλού προφίλ πρόσωπα αναμένεται να καταφτάσουν τις επόμενες ημέρες όπως μέλη της οικογένειας Τραμπ, η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας και οι Μπιλ Γκέιτς, Όπρα Γουίνφρεϊ, Κέιτι Πέρι, Ορλάντο Μπλουμ, Μικ Τζάγκερ, Εύα Λονγκόρια, Λεονάρντο Ντι Κάπριο κ.ά.

Secrets of the Bezos wedding exposed: Outrageous dinner plans. Who's in and who's out. The dress designer. And the REAL cost. Insiders spill every jaw-dropping detail to ALISON BOSHOFF https://t.co/b3HEOyt4uD — Daily Mail US (@Daily_MailUS) June 25, 2025

Η Lady Gaga, η οποία φημολογείται ότι θα τραγουδήσει για το νεόνυμφο ζευγάρι, αναμένεται να φιλοξενηθεί στο Belmond Cipriani με θέα την πλατεία του Αγίου Μάρκου στο νησί Τζιουντέκα. Πέρα από τα ιδιωτικά σκάφη, περίπου 60 θαλάσσια ταξί της Βενετίας έχουν δεσμευτεί, ενώ κάποιες από τις 400 γόνδολες του νησιού θα τεθούν εκτός λειτουργίας για τις ανάγκες του γάμου.

Τοπικές πηγές επιβεβαιώνουν ότι θα υπάρχουν και πυροτεχνήματα. Οι γνώστες της μόδας λένε ότι η επικεφαλής της «Vogue», Άννα Γουίντουρ, η οποία έχει βοηθήσει τη νύφη, αναμένεται να παραστεί στην εκδήλωση, αλλά πολλοί θεωρούν ότι αυτό είναι απίθανο, καθώς την Παρασκευή θα γίνει η πρώτη επίδειξη του Τζόναθαν Άντερσον στο Παρίσι, ως νέου δημιουργικού διευθυντή της Dior, η οποία μπορεί να έχει προτεραιότητα.

Όσον αφορά στο τι θα φορέσει η νύφη, πολλά διεθνή μέσα γράφουν ότι η επιλογή της θα είναι Dolce & Gabbana. Η Άννα Γουίντουρ έχει, προφανώς, κανονίσει και για τον Μπέζος να φορέσει σμόκιν από τον ίδιο οίκο. Αυτό σημαίνει ότι η Λόρεν Σάντσεζ δεν θα φορέσει Oscar de la Renta στην τελετή, αλλά σίγουρα θα το κάνει κατά τη διάρκεια των εορτασμών. Θυμηθείτε ότι οι σχεδιαστές της Oscar de la Renta, Laura Kim και Fernando Garcia, έντυσαν τη μέλλουσα νύφη και τις φίλες της για το ταξίδι τους στο διάστημα.

Πηγή: skai.gr

