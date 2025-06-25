Τζεφ Μπέζος-Λόρεν Σάντσεζ: Αυτό είναι το προσκλητήριο του γάμου τους - Φτερά, αστέρια, πουλιά, γόνδολες και πολλές πεταλούδες…

Το προσκλητήριο γάμου του Τζεφ Μπέζος (Jeff Bezos) και της Λόρεν Σάντσεζ (Lauren Sánchez) αποκαλύφθηκε. Το προσκλητήριο στάλθηκε στους καλεσμένους τον Μάιο ενόψει του επερχόμενου γάμου του ζευγαριού στη Βενετία. Ένα προσκλητήριο «αχταρμάς», με πουλιά, αιωρούμενα φτερά, αστέρια, γόνδολες και πολλές πεταλούδες. Ενώ το φόντο της πρόσκλησης είναι εξ ολοκλήρου λευκό, η διακόσμησή της διαθέτει πινελιές φωτεινού ροζ και μπλε.

Το ζευγάρι των δισεκατομμυριούχων ζητά ευγενικά από τους καλεσμένους του να μην του κάνουν δώρα και αντ' αυτού παραθέτει τρεις βενετσιάνικες φιλανθρωπικές οργανώσεις στις οποίες μπορούν να κάνουν δωρεές εκ μέρους τους.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα έρθετε μαζί μας! Έχουμε ένα πρώιμο αίτημα: σας παρακαλούμε, όχι δώρα», αναφέρει το προσκλητήριο. «Οι δωρεές εκ μέρους σας γίνονται στο Γραφείο της UNESCO στη Βενετία για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης, στην CORILA για την αποκατάσταση των ζωτικών ενδιαιτημάτων της λιμνοθάλασσας που προστατεύουν το μέλλον της Βενετίας και στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Βενετίας για τη στήριξη της έρευνας και της εκπαίδευσης για βιώσιμες λύσεις».

Ο 61χρονος Μπέζος και η 55χρονη Σάντσεζ αναφέρουν στο προσκλητήριό τους πόσο σημαντικός είναι ο γαμήλιος προορισμός τους γι’ αυτούς. «Αυτό το μαγικό μέρος μας έχει χαρίσει αξέχαστες αναμνήσεις», έγραψε το ζευγάρι. «Η ελπίδα μας είναι ότι μέσα από αυτές τις προσπάθειες και με τη συμμετοχή σας μαζί μας, η Βενετία θα συνεχίσει να εμπνέει θαυμασμό για τις επόμενες γενιές».

Ο Sebastiano Costa Longa, τοπικός δημοτικός σύμβουλος για το εμπόριο και τις παραγωγικές δραστηριότητες του δήμου της Βενετίας, δήλωσε στο «People»: «Σίγουρα το μήνυμα που έστειλε ο Μπέζος σχετικά με τα δώρα ήταν ότι δεν πρέπει να δοθούν σε αυτόν αλλά στη Βενετία». Ο Costa Longa πρόσθεσε ότι «το ζευγάρι στέλνει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα, το οποίο θα πρέπει να φτάσει και σε άλλους ανθρώπους που έρχονται να παντρευτούν στη Βενετία ή να γιορτάσουν οποιοδήποτε είδος εκδήλωσης εδώ. Είμαστε σίγουρα ευτυχείς που έχουμε αυτή τη χρηματοδότηση για την προστασία της πολύ ευαίσθητης πόλης μας».

Παρά το γεγονός ότι ο γάμος προκάλεσε διαμαρτυρίες από τους ντόπιους, ο Costa Longa δήλωσε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι είναι άνετοι με τις εορταστικές εκδηλώσεις, σημειώνοντας ότι η Βενετία συχνά φιλοξενεί εκδηλώσεις μεγάλης κλίμακας.

Jeff Bezos and Lauren Sánchez's Wedding Invite Revealed as Card Decked Out with Butterflies, Feathers and Shooting Stars https://t.co/rKRodUGuWC — People (@people) June 24, 2025

«Η Βενετία είναι συνηθισμένη σε αυτές τις εκδηλώσεις, οπότε οι ντόπιοι είναι αρκετά ήρεμοι ... Πολλοί άνθρωποι που εργάζονται στη Βενετία, τεχνίτες, έμποροι, είναι όλοι ενθουσιασμένοι και έτοιμοι να υποδεχτούν αυτό το γεγονός και να εργαστούν για όσους αγαπούν τη Βενετία», είπε, προσθέτοντας: «Ακόμη και η οργάνωση σε επίπεδο ασφαλείας είναι συνηθισμένη να εργάζεται με μεγάλες εκδηλώσεις στη Βενετία, οπότε είμαστε αρκετά ήρεμοι και προετοιμασμένοι».

Πηγή: skai.gr

