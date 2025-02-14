Η Kim Kardashian και η Bianca Censori δεν είναι αντίζηλες… Πλέον οι δύο γυναίκες «κουβαλούν» στις πλάτες τους έναν γάμο και ένα αποτυχημένο διαζύγιο με τον ίδιο άνδρα: τον Kanye West.

Και πολλοί έχουν αναρωτηθεί όλα αυτά τα χρόνια τι πραγματικά σκέφτεται η Kim Kardashian για την Bianca Censori, από τότε που ανέλαβε τον ρόλο της μητριάς στα τέσσερα παιδιά της και του Kanye. Πρόκειται για δύο δυναμικές γυναίκες, οι οποίες έχουν ισχυρές προσωπικότητες και είναι προφανές ότι δεν πρόκειται να ανεχτούν το παραλήρημα του ράπερ, ούτε το «καπέλωμά» τους.

Η Kim και η γεννημένη στην Αυστραλία, Bianca Censori, έχουν σε μεγάλο βαθμό μια φιλική σχέση, παρά το… πικρό διαζύγιό της με τον πρώην σύζυγό της, Kanye West. Το ζευγάρι μάλιστα εθεάθη για πρώτη φορά μαζί σε εκδήλωση για τον εορτασμό του τελευταίου στούντιο άλμπουμ του Kanye, «Vultures 1», τον Μάρτιο του 2024.

Η Bianca και ο Kanye, οι οποίοι φέρονται να οδεύουν προς διαζύγιο, παντρεύτηκαν τον Δεκέμβριο του 2022, λιγότερο από ένα μήνα μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου του με την Kim.

Η δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας της SKIMS κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Φεβρουάριο του 2021. Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Μάιο του 2014. Στο παρελθόν η Κιμ Καρντάσιαν είχε σχολιάσει τις επιλογές μόδας της Μπιάνκα και είχε προειδοποιήσει τον πρώην σύζυγό της ότι θα έπρεπε να εμφανίζεται… ντυμένη κοντά στα παιδιά τους.



Η πρώην σύζυγος του Kanye φέρεται να μην εντυπωσιάστηκε από τη… γυμνή εμφάνιση της Bianca στο κόκκινο χαλί των Grammy. «Η διάσημη τηλεπερσόνα έδωσε εντολή στον Kanye να μην αφήσει ποτέ την Bianca να ντύνεται έτσι όταν είναι μπροστά τα παιδιά τους», ανέφερε άνθρωπος, ο οποίος είχε μιλήσει στη «Daily Mail».

Χθες, έγινε γνωστό ότι ο Kanye West και η Bianca Censori οδεύουν προς διαζύγιο. Σύμφωνα με το μέσο, υπάρχει προφορική συμφωνία μεταξύ του πρώην ζευγαριού ότι η Censori θα λάβει 5 εκατ. δολάρια μετά τον σύντομο γάμο τους.

Η Censori θεωρείται ότι μένει προς το παρόν στο σπίτι τους αξίας 35 εκατ. δολαρίων στο Beverly Park North, στο Λος Άντζελες. Δεν είναι γνωστό πού βρίσκεται ο Γουέστ, αλλά κάποιοι πιστεύουν ότι μπορεί και να επιστρέψει τις επόμενες ημέρες στο Τόκιο της Ιαπωνίας και να μείνει σε κάποιο ξενοδοχείο όπως συνέβη το προηγούμενο διάστημα.

Ο Milo Yiannopoulos, ο οποίος στο παρελθόν είχε συνεργαστεί με τον Kanye στη βραχύβια προεδρική του καμπάνια, εξέδωσε μια διάψευση δήθεν εκ μέρους του ζευγαριού, δηλώνοντας ότι ο Kanye και η Bianca βρίσκονται στο Λος Άντζελες και ανυπομονούν να περάσουν μαζί την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Δεν είναι σαφές αν ο Milo είναι ο επίσημος εκπρόσωπός τους.

Η Κιμ Καρντάσιαν φάνηκε να αναφέρεται, επίσης, στον χωρισμό της Bianca Censori και του Kanye West στο τελευταίο επεισόδιο του «The Kardashians», κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης με την αδελφή της, Khloe, και για το πώς ο εθισμός στα ναρκωτικά κατέστρεψε τον γάμο της με τον Lamar Odom. «Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Το έχω περάσει αυτό, όταν δεν προβλέπεις ότι θα συμβεί κάτι που πραγματικά αλλάζει την προσωπικότητα ενός ανθρώπου. Είναι πιο δύσκολο όταν δεν θέλεις να τελειώσει ο γάμος σου για προσωπικούς σου λόγους…», ανέφερε η Κιμ Καρντάσιαν.

