ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: Προτείνει την άρση στήριξης στο κόμμα Τσίπρα και την επιστροφή Πολάκη στην ΚΟ

Την άρση της απόφασης για στήριξη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και την ακύρωση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, προτείνει με απόφασή της η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας ότι επιταχύνεται η διαδικασία συνεργασιών με άλλα κόμμα, ενόψει των εκλογών.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και οι αποφάσεις που ελήφθησαν:

Η Έκτακτη Συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου, στο όνομα της ενότητας, της συνέχειας και της ανάκαμψης του κόμματος, υπερψηφίζει ομόφωνα τα παρακάτω:

Πρώτον. Αποφασίζει τη συνέχιση των εργασιών της το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου 2026.

Δεύτερον. Διαπιστώνει ότι η απόφαση της 6ης Ιουνίου περί πολιτικής στήριξης άλλου κόμματος έχει, εκ των πραγμάτων, καταστεί κενή περιεχομένου, μετά και τις σχετικές δημόσιες δηλώσεις των στελεχών και του προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ως εκ τούτου, ο ΣΥΡΙΖΑ επιταχύνει άμεσα την προετοιμασία του για τις επερχόμενες εκλογές και την οικοδόμηση εκλογικής συμμαχίας με όσες και όσους επιθυμούν και όσες και όσους μπορούν να συμβάλουν σε αυτή την προοπτική.

Τρίτον. Καλεί την Πολιτική Γραμματεία, σύμφωνα με το καταστατικό, να εισηγηθεί άμεσα τον οδικό χάρτη της εκλογικής προετοιμασίας.

Τέταρτον. Διαπιστώνει την πολιτική αναγκαιότητα της ανάκλησης της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Πολάκης: Ιστορική συνεδρίαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

«Το σημερινό ήταν μια ιστορική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η οποία απέτρεψε τη λυσσώδη προσπάθεια της αναπληρώτηριας γραμματέως και της Υπεύθυνης του Οργανωτικού να μην γίνει η συνεδρίαση», υπογράμμισε ο Παύλος Πολάκης εξερχόμενος της συνεδρίασης.

«Η συνεδρίαση έγινε με απαρτία και πρακτικά αποφάσισε την ακύρωση της προηγούμενης καταστροφικής απόφασης της 6ης Ιουνίου της Κεντρικής Επιτροπής», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι η ΚΕ «διατάζει την Πολιτική Γραμματεία της Δευτέρας να ορίσει τον οδικό χάρτη για την προετοιμασία του κόμματος για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση και βέβαια καλεί και αποφασίζει την επιστροφή μου στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ».

«Νομίζω ότι μετά από αυτή την απόφαση δρομολογούνται οι διαδικασίες για να ξανασταθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στα πόδια του και να αποτελέσει τον κορμό μιας ευρύτερης εκλογικής συμμαχίας με βαθύ προγραμματικό περιεχόμενο για τις αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος», κατέληξε ο Π. Πολάκης, ενώ απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου επιβεβαίωσε ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος της ΚΟ.

Πηγή: skai.gr

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