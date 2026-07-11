Πυκνό παρασκήνιο στο Κάιρο για τη Γάζα

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο αφοπλισμός της Χαμάς παραμένει το βασικό εμπόδιο στην εφαρμογή της δεύτερης φάσης του αμερικανικού σχεδίου για τη Γάζα, παρά τις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις στο Κάιρο.

Το Ισραηλινό Πυροβολικό (IDF) σχεδιάζει περαιτέρω στρατιωτικές επιχειρήσεις έναντι της Χαμάς.

Η δεύτερη φάση του σχεδίου προβλέπει τη μετάβαση της διοίκησης της Γάζας σε παλαιστινιακή προσωρινή κυβέρνηση τεχνοκρατών με υποστήριξη Πολυεθνικής Δύναμης Σταθεροποίησης για τη διατήρηση της τάξης.

Παρά τις επαφές στο Κάιρο, ασαφές παραμένει αν η εφαρμογή της δεύτερης φάσης του αμερικανικού σχεδίου για τη Γάζα είναι εφικτή. Η Χαμάς δεν αφοπλίζεται, ο IDF σχεδιάζει επιχείρηση.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ



Τις τελευταίες εβδομάδες, αθόρυβα και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, το Κάιρο έχει καταστεί το επίκεντρο σημαντικών παρασκηνιακών συναντήσεων και διαβουλεύσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν, τελικά, το ειρηνευτικό σχέδιο του Προέδρου Τραμπ για τη Γάζα έχει ελπίδες να εφαρμοστεί ή όχι.

Πηγή: Deutsche Welle

Κομβικής σημασίας ζήτημα παραμένει ο αφοπλισμός της Χαμάς, γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του αμερικανικού σχεδίου, για να παραδοθεί στη συνέχεια η διοίκηση του θύλακα στην παλαιστινιακή προσωρινή κυβέρνηση τεχνοκρατών, ως επίσης και στην «Πολυεθνική Δύναμη Σταθεροποίησης», η οποία θα κληθεί αναλάβει την διατήρηση της δημόσιας τάξης.Η Χαμάς δεν αφοπλίζεταιΓια το ακανθώδες ζήτημα του αφοπλισμού της Χαμάς, πριν από ένα μήνα, εκπρόσωποι της οργάνωσης συναντήθηκαν στο Κάιρο με υψηλόβαθμους αξιωματούχους του στρατού και των μυστικών υπηρεσιών της Αιγύπτου, ως επίσης και με εκπροσώπους του Συμβουλίου Ειρήνης συμπεριλαμβανομένου και του Γενικού Διευθυντή του Συμβουλίου, Νικολάι Μλαντένοφ. Οι συναντήσεις δεν τελεσφόρησαν, με αιγυπτιακές πηγές να επιρρίπτουν ευθύνες στην Χαμάς, κατηγορώντας την για παρελκυστικές τακτικές.Αντιθέτως, ειδησεογραφικά μέσα φιλικά προς την Χαμάς χαρακτήρισαν τις επαφές στο Κάιρο ως απόπειρα επιβολής μίας παράδοσης άνευ όρων. Δεν διαψεύσθηκε από καμία πλευρά η πληροφορία ότι ο αιγυπτιακός στρατός φέρεται να πρότεινε στην Χαμάς να παραλάβει εκείνος τον οπλισμό της και να τον φυλάξει στην Αίγυπτο, προκειμένου να καταστεί εφικτή η εφαρμογή της δεύτερης φάσης του αμερικανικού σχεδίου, καθώς και ότι η Χαμάς απέρριψε αυτήν την πρόταση.Θέμα χρόνου νέα ισραηλινή επιχείρησηΣτις αρχές της εβδομάδας μετέβη στο Κάιρο αντιπροσωπεία του ισραηλινού στρατού για μια σειρά συναντήσεων με αξιωματούχους του αιγυπτιακού στρατού. Οι συναντήσεις κράτησαν δύο ημέρες. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της σαουδαραβικής εφημερίδας Al-Sharq Al-Awsat, η εντύπωση που αποκόμισαν οι Αιγύπτιοι στρατιωτικοί, μιλώντας με τους Ισραηλινούς ομολόγους τους, είναι πως εάν δεν επιλυθεί άμεσα το ζήτημα του αφοπλισμού της Χαμάς, τότε μία νέα μαζική χερσαία επιχείρηση του IDF στη Γάζα είναι απλώς θέμα χρόνου.Μάλιστα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν στο σαουδαραβικό μέσο, ότι το πιθανότερο είναι μία τέτοια επιχείρηση να τοποθετηθεί χρονικά πριν από τη διεξαγωγή των προσεχών ισραηλινών βουλευτικών εκλογών, που υπολογίζεται ότι θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο. Εκτιμάται πως ο Βενιαμίν Νετανιάχου, με μία τέτοια απόφαση, θα καταφέρει να συσπειρώσει γύρω του μεγάλη μερίδα ψηφοφόρων.Επί του πεδίου, τις τελευταίες εβδομάδες εντάθηκαν οι μεμονωμένες επιχειρήσεις του IDF στις περιοχές του θύλακα, που ελέγχει de facto η Χαμάς, με στόχο τοπικά της στελέχη. Το γεωγραφικό εύρος και η συχνότητα των ισραηλινών καταδρομικών επιχειρήσεων έχει σαφώς αυξηθεί το τελευταίο διάστημα, ενώ σε κάθε επίσημη ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του IDF επισημαίνει ότι για την πραγματοποίηση εκάστοτε επιχείρησης, έχει προηγουμένως ενημερωθεί η αμερικανική διακυβέρνηση.

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