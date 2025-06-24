Τζόνι Ντεπ: Οι φίλοι που τον πρόδωσαν και του γύρισαν την πλάτη στη διαμάχη του με την Άμπερ Χερντ

Ο Τζόνι Ντεπ (Johnny Depp) μίλησε για το πώς «εγκαταλείφθηκε» από τρεις από τους πιο στενούς του φίλους, αφού κατηγορήθηκε για κακοποίηση από την πρώην σύζυγό του Άμπερ Χερντ (Amber Heard). Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2015, αφού οι δυο τους γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «The Rum Diary» (2011). Ωστόσο, εκείνη κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον επόμενο χρόνο και το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε το 2017. Ο 62χρονος σταρ του Χόλιγουντ πάντα αρνιόταν σθεναρά τους ισχυρισμούς της 39χρονης Άμπερ.

Η φερόμενη βίαιη σχέση του ζευγαριού προκάλεσε σοκ στο Χόλιγουντ και αμφότεροι απομακρύνθηκαν από τη βιομηχανία του θεάματος εκείνη την περίοδο. Ο Ντεπ αντικαταστάθηκε στη σειρά «Fantastic Beasts» από τον Μαντς Μίκελσεν, ενώ η Άμπερ ισχυρίστηκε ότι έχασε πολλές επαγγελματικές ευκαιρίες λόγω αυτής της διαμάχης.

Ωστόσο, εκτός από την απομάκρυνσή του από τις δουλειές του, ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι τον απογοήτευσαν και ορισμένα άτομα από τον στενό του κύκλο που παρευρέθηκαν στα πάρτι γενεθλίων των παιδιών του. Μιλώντας στους «Sunday Times», ο Ντεπ επέκρινε τις πράξεις τριών στενών φίλων του αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Θα σας πω τι πονάει. Υπάρχουν άνθρωποι -και σκέφτομαι τρεις- που με έκαναν βρώμικο. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν στα πάρτι των παιδιών μου και έπαιζαν μαζί τους.

Και, κοιτάξτε, καταλαβαίνω τους ανθρώπους που δεν μπόρεσαν να υπερασπιστούν εμένα, επειδή το πιο τρομακτικό πράγμα γι’ αυτούς ήταν να κάνουν τη σωστή επιλογή», είπε με νόημα ο ηθοποιός. Η επί 30 χρόνια ατζέντισσα του ηθοποιού, η οποία απολύθηκε το 2016, η Tracey Jacobs, μίλησε εναντίον του κατά τη διάρκεια της πολύκροτης δίκης για συκοφαντική δυσφήμιση. Η Tracey ισχυρίστηκε ότι τα στούντιο ήταν «απρόθυμα» να προσλάβουν τον Ντεπ λόγω της φήμης του ότι αργούσε στη δουλειά.

Είπε για την Tracey: «Η αφοσίωσή μου είναι το τελευταίο πράγμα που θα μπορούσε να αμφισβητήσει κανείς. Ήμουν με μια ατζέντισσα για 30 χρόνια, αλλά μίλησε στο δικαστήριο για το πόσο δύσκολος ήμουν».

Κατά τη διάρκεια της δίκης Ντεπ εναντίον Χερντ, που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2022, ο Ντεπ είχε την αμέριστη στήριξη των θαυμαστών του -και όχι μόνο- που βρέθηκαν στην αίθουσα του δικαστηρίου της κομητείας Φέρφαξ, στη Βιρτζίνια. Ο ηθοποιός μήνυσε τη Χερντ το 2019 για δυσφήμιση λόγω ενός άρθρου που έγραψε το 2018 για την εφημερίδα «The Washington Post». Με τη σειρά της και η ίδια μήνυσε τον ηθοποιό για κακοποίηση και η δίκη ξεκίνησε επίσημα τον Απρίλιο του 2022. Δύο μήνες αργότερα, το δικαστήριο δικαίωσε τον Τζόνι Ντεπ. Την εποχή εκείνη, ο σταρ είχε δηλώσει ότι η απόφαση του δικαστηρίου ήταν μια δικαίωση και ότι πήρε πίσω τη ζωή του. «Νιώθω πραγματικά ταπεινός», τόνισε ο Ντεπ. «Το να πω την αλήθεια ήταν κάτι που όφειλα στα παιδιά μου και σε όλους όσοι παρέμειναν σταθεροί στην υποστήριξή τους προς εμένα. Νιώθω γαλήνη γνωρίζοντας ότι τελικά το πέτυχα αυτό».

Η Άμπερ πλέον έχει μετακομίσει και εγκατασταθεί στην Ισπανία, όπου μεγαλώνει τα τρία της παιδιά, μια κόρη που γεννήθηκε το 2021 μέσω παρένθετης μητέρας, και τον Μάιο ανακοίνωσε ότι απέκτησε και δίδυμα. Ο Τζόνι επέστρεψε επίσης στη μεγάλη οθόνη μετά τη δίκη, με ταινίες όπως η «Jeanne du Barry» (2023).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.