Βικτόρια Μπέκαμ: H γιορτή για τα 80ά γενέθλια του πατέρα της - Η ηχηρή απουσία του Μπρούκλιν

Μια ξεχωριστή οικογενειακή βραδιά διοργάνωσαν η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ για τα 80ά γενέθλια του πατέρα της, Άντονι «Τόνι» Άνταμς. Από τη γιορτή, ωστόσο, έλειπε ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας, Μπρούκλιν Μπέκαμ, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο, εν μέσω της συνεχιζόμενης ρήξης με τους γονείς και τα αδέλφια του.

Η Βικτόρια Μπέκαμ μοιράστηκε στο Instagram στιγμιότυπα από τη βραδιά, ποζάροντας στο πλευρό του πατέρα της, της μητέρας της, Τζάκι, του συζύγου της Ντέιβιντ, αλλά και των παιδιών τους, Κρουζ, Ρόμεο και Χάρπερ.

«Ήταν μια υπέροχη βραδιά για τον καταπληκτικό μπαμπά μου. Ευχαριστούμε όλους τους φίλους και την οικογένειά μας. Σας αγαπάμε τόσο πολύ. Χρόνια πολλά για τα 80ά γενέθλιά σου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Στη γιορτή βρέθηκαν και οι σύντροφοι των δύο γιων της οικογένειας. Η απουσία του Μπρούκλιν, πάντως, έδωσε έναν πιο βαρύ τόνο στο κατά τα άλλα λαμπερό οικογενειακό πάρτι. Τον Ιανουάριο, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ είχε αναφερθεί δημόσια στην αποξένωσή του από την οικογένειά του, δηλώνοντας σε αναρτήσεις του στο Instagram ότι δεν επιθυμεί συμφιλίωση και ότι θέλει «ειρήνη, ιδιωτικότητα και ευτυχία» για εκείνον και τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από λίγες ημέρες έγινε γνωστό ότι το ζεύγος Μπέκαμ μπήκε και στη λίστα πλουσίων των «Sunday Times» για το 2026. Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έγινε ο πρώτος Βρετανός αθλητής που φτάνει σε περιουσία δισεκατομμυρίου, με την κοινή περιουσία του ίδιου και της Βικτόρια να εκτιμάται στα 1,185 δισ. λίρες.

Η χρονιά ήταν ήδη συμβολική για τον πρώην αρχηγό της εθνικής Αγγλίας, καθώς τον Νοέμβριο του 2025 χρίστηκε ιππότης από τον βασιλιά Κάρολο στο κάστρο του Ουίνδσορ, για την προσφορά του στον αθλητισμό και τη φιλανθρωπία. Η νέα του θέση στη λίστα πλούτου έρχεται να ολοκληρώσει μια πορεία που ξεκίνησε από τα γήπεδα και κατέληξε σε ένα παγκόσμιο brand με επενδύσεις, παραγωγές, χορηγίες, ακίνητα και προϊόντα ευεξίας.

Πηγή: skai.gr

