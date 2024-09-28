Η Θεοδώρα Γλύξμπουργκ, κόρη του τέως βασιλιά Κωνστανίνου παντρεύτηκε χθες στις 5.30 το απόγευμα τον αγαπημένο της, Αμερικανό δικηγόρο Μάθιου Κουμάρ, στον Μητροπολιτικό Καθεδρικό Ναό της Αθήνας.

Το μυστήριο τελέστηκε από τον μητροπολίτη Σύρου, Τήνου, 'Ανδρου, Κέας και Μήλου Δωρόθεο Β΄ με κουμπάρους μεταξύ άλλων, τα αδέλφια της νύφης Παύλο, Νικόλαο και Φίλιππο Γλύξμπουργκ.

Από νωρίς οι υψηλοί καλεσμένοι κατέφθαναν στη μητρόπολη, περιμένοντας το ζευγάρι που θα ενωθεί με τα ιερά δεσμά του γάμου.

Τη νύφη συνόδευσε στην εκκλησία ο αδελφός της Παύλος

Ο γαμπρός Μάθιου Κουμάρ

Η μητέρα της νύφης, Αννα - Μαρία με τον γιό της Νικόλαο

Η οικογένεια του αδελφού της νύφης, Παύλου

Ο γάμος έγινε στον ίδιο ναό όπου τελέστηκε η κηδεία του πατέρα της, τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου.

Το μυστήριο τέλεσε ο μητροπολίτης Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας και Μήλου Δωρόθεος, παρουσία στενών συγγενών και φίλων της οικογένειας και του ζεύγους.

Κουμπάροι και παράνυμφοι στο ζευγάρι ήταν , μεταξύ άλλων, ο Πρίγκιπας Παύλος, ο Πρίγκιπας Νικόλαος, o Πρίγκιπας Φίλιππος, η Πριγκίπισσα Μαρία-Ολυμπία, ο Πρίγκιπας Αχιλλέας-Ανδρέας και η Arrietta Morales de Grecia.

Η Θεοδώρα και ο Μάθιου είχαν αρχικά προγραμματίσει να παντρευτούν τον Μάιο του 2020, αλλά λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, η τελετή αναβλήθηκε για το 2023.

Ωστόσο, η νέα ημερομηνία συνέπεσε με λίγους μήνες από τον θάνατο του πατέρα της, τον Ιανουάριο του 2023, οπότε αποφάσισαν να μεταθέσουν και πάλι τον γάμο.

Η είσοδος του ναού έχει στολιστεί με λευκά άνθη ενώ αρκετός κόσμος είχε συγκεντρωθεί από νωρίς για να δει το ζευγάρι στην πιο ευτυχισμένη του στιγμή. Η νύφη έφτασε λίγο πριν τις 6 το απόγευμα και ήταν ιδιαίτερα συγκινημένη. Την συνόδευσε ο αδελφός της Παύλος ενώ το νυφικό της έκλεψε τις εντυπώσεις. Ήταν διακοσμημένο με τούλι σε σχήμα φύλλων και κεντημένο με δαντέλα δια χειρός Σίλια Κριθαριώτη η οποία έδωσε το παρών στο γάμο. Ξεχωριστές πινελιές που πρόσθεσε η νύφη στην εμφάνισή της ήταν η τιάρα Cartier, που κατασκευάστηκε το 1905 και το πέπλο της οικογένειας φτιαγμένο από ιρλανδική δαντέλα τα οποία και τα δύο είχαν φορεθεί από τη μητέρα και την αδελφή της, Αλεξία στους γάμους τους.

Υψηλοί καλεσμένοι

Το «παρών» έδωσαν επίσης η βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας η οποία συνοδευόταν από τις κόρες της Ινφάντα Έλενα και Ινφάντα Κριστίνα, καθώς και τρία από τα εγγόνια της, Χουάν, Μιγκέλ και Ιρένε Ουνταγκαρίν.

Η πριγκίπισσα Βενεδίκτη, η αδερφή της 'Αννας Μαρίας και της βασίλισσας Μαργκρέτε της Δανίας εκπροσώπησε τον δανέζικο βασιλικό οίκο συνοδευόμενη από τα παιδιά της.

Μετά την τελετή το νεόνυμφο ζευγάρι αντάλλαξε ένα φιλί στα σκαλιά της Μητρόπολης, προκαλώντας τα χειροκροτήματα των παρευρισκομένων.

Ακολούθησε γαμήλια δεξίωση σε ξενοδοχείο των νοτίων προαστίων.

Πηγή: skai.gr

