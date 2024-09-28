Θεοδώρα Γλύξμπουργκ-Μάθιου Κουμάρ: To Pre-Wedding δείπνο των 250 καλεσμένων στο Βυζαντινό Μουσείο

Και σε κάποιους φαίνεται απίστευτο ότι μετά από δύο αναβολές, αρραβωνιασμένοι από το 2018 επιτέλους θα ανεβούν τα σκαλιά της εκκλησίας.

Η κόρη του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου, Θεοδώρα Γλύξμπουργκ και ο άντρας της ζωής της, Μάθιου Κουμάρ γνωρίστηκαν το 2016 στο Los Angeles. Εκείνη εργαζόταν ως ηθοποιός κι εκείνος ήταν τότε ανερχόμενος δικηγόρος. Δύο χρόνια αργότερα η πρόταση γάμου γίνεται και το ευτυχισμένο ζευγάρι ανακοινώνει την πρώτη ημερομηνία του γάμου του τον Μάιο του 2020 και μάλιστα στις Σπέτσες.

