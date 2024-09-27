Ήθελε να βάλει μπικίνι και ο δισεκατομμυριούχος άντρας της της αγόρασε νησί!

Viral έχει γίνει η κίνηση του δισεκατομμυριούχου Jamal Al Nadak να αγοράσει ένα ολόκληρο νησί για να μπορεί η βρετανίδα σύζυγός του, Soudi, να κάνει άνετα μπάνιο με το μπικίνι της, κάτι που δεν μπορεί να κάνει στο Ντουμπάι όπου κατοικούν, λόγω των αυστηρών κανόνων. Κιμπάρης ο Jamal.
Το ζευγάρι που μετράει ήδη 3 χρόνια γάμου γνωρίστηκε στο πανεπιστήμιο του Ντουμπάι όπου σπούδαζαν και η ζωή τα έφερε έτσι που έτυχε να έχουν αρκετούς κοινούς φίλους και να συναντιούνται τυχαία πολύ συχνά. Εκείνος -παρά τα αμύθητα πλούτη του- χρειάστηκε να προσπαθήσει αρκετά για να την πείσει να βγει μαζί του και να του δώσει μια ευκαιρία. Και τελικά τα κατάφερε.
Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr
- Adriana Lima: Ξανά στην πασαρέλα μετά από 6 χρόνια αποχής – Στα 43 της συνεχίζει να εντυπωσιάζει… (video)
- Johnny Depp: Ντύθηκε Τζακ Σπάροου και επισκέφθηκε μικρούς ασθενείς σε νοσοκομείο στην Ισπανία (video-φωτό)
- Πρίγκιπας Χάρι: Ουρλιάζει και βρίζει όταν μπαίνει σε στοιχειωμένο λαβύρινθο - Τι άλλο θα κάνει αυτό το παιδί... (video)
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.