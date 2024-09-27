Ήθελε να βάλει μπικίνι και ο δισεκατομμυριούχος άντρας της της αγόρασε νησί!

Viral έχει γίνει η κίνηση του δισεκατομμυριούχου Jamal Al Nadak να αγοράσει ένα ολόκληρο νησί για να μπορεί η βρετανίδα σύζυγός του, Soudi, να κάνει άνετα μπάνιο με το μπικίνι της, κάτι που δεν μπορεί να κάνει στο Ντουμπάι όπου κατοικούν, λόγω των αυστηρών κανόνων. Κιμπάρης ο Jamal.

Το ζευγάρι που μετράει ήδη 3 χρόνια γάμου γνωρίστηκε στο πανεπιστήμιο του Ντουμπάι όπου σπούδαζαν και η ζωή τα έφερε έτσι που έτυχε να έχουν αρκετούς κοινούς φίλους και να συναντιούνται τυχαία πολύ συχνά. Εκείνος -παρά τα αμύθητα πλούτη του- χρειάστηκε να προσπαθήσει αρκετά για να την πείσει να βγει μαζί του και να του δώσει μια ευκαιρία. Και τελικά τα κατάφερε.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.