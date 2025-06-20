Σάρον Στόουν: Ποζάρει γυμνόστηθη σε εξώφυλλο περιοδικού - Την «κράζουν» για… ρατσιστική φωτογράφιση (φωτό)

Η Σάρον Στόουν (Sharon Stone) αναβίωσε την πιο εμβληματική σκηνή της από το «Βασικό Ένστικτο», καθώς πόζαρε στο εξώφυλλο του περιοδικού «Vogue Adria». Η ηθοποιός εμφανίστηκε γυμνόστηθη, αλλά πολλοί χρήστες στα social media κάνουν λόγο για «ρατσιστική» φωτογράφιση. Η 67χρονη Στόουν έμεινε τόπλες κάτω από ένα διάφανο φόρεμα, καθώς τη… λάτρευε μια πληθώρα αρσενικών μοντέλων - συμπεριλαμβανομένου του πρώην της Halle Berry, Gabriel Aubry, - για τις ανάγκες της φωτογράφισης.

Η σταρ εξέπεμπε αυτοπεποίθηση καθώς έκανε επίδειξη του μπούστου της, ενώ πριν από λίγο καιρό η ηθοποιός είχε αποκαλύψει ότι ο χειρουργός της αύξησε το μέγεθος του στήθους της χωρίς τη συγκατάθεσή της. Πέρυσι η Στόουν σόκαρε τους θαυμαστές της όταν δήλωσε ότι η εμβληματική και αμφιλεγόμενη σκηνή ανάκρισης από την ταινία «Βασικό Ένστικτο» φαίνεται πλέον «πολύ συνηθισμένη» σε σύγκριση με τις πρόστυχες σημερινές ταινίες.

«Νομίζω ότι τώρα που οι γυναίκες γράφουν, σκηνοθετούν, παράγουν, κινηματογραφούν και αποτελούν όλο και περισσότερο μέρος της κινηματογραφικής παραγωγής, οι ταινίες έχουν λιγότερο να κάνουν με άνδρες που γράφουν ταινίες για τις φαντασιώσεις τους. Και οι ηθοποιοί καλούνται λιγότερο να απεικονίσουν την ανδρική φαντασίωση και στη συνέχεια οι κριτικοί καλούνται λιγότερο να μας πουν αν εκπληρώσαμε την ανδρική φαντασίωση ή όχι», είχε πει με νόημα η ηθοποιός.

Αναλογιζόμενη πώς άλλαξε ο κινηματογράφος τα τελευταία 30 χρόνια, ανέφερε: «Τα συστήματα των στούντιο έχουν αλλάξει δραματικά. Από το να κάνουν μια ποικιλία ταινιών, φτιάχνουν ταινίες των 100 και 200 εκατομμυρίων δολαρίων. Πριν από τριάντα χρόνια είχαμε επιλογές για το είδος των ταινιών που μπορούσαμε να δούμε. Οι streamers καταλαμβάνουν τη δουλειά μας και δεν νομίζω ότι αυτό είναι κάτι τρομερό», κατέληξε η Σάρον Στόουν.

