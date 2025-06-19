Ο Δημήτρης Σταρόβας μιλά για το εγκεφαλικό που υπέστη

Για τη σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του αλλά και το πώς το εγκεφαλικό το οποίο υπέστη στάθηκε η αφορμή για να αλλάξει εντελώς φιλοσοφία αποκτώντας καλύτερη ποιότητα ζωής, μίλησε νωρίτερα σήμερα, ο Δημήτρης Σταρόβας.

«Η διαφορά της ποιότητας ζωής μου είναι τέτοια που χαριτολογώντας, λέω «δεν μπορούσε να έχει συμβεί πριν από 10 χρόνια;» για να έχω περιθώρια. Κοιμάμαι μετά από δεκαετίες χωρίς διακοπή. Παλιά πεταγόμουν στον ύπνο μου κάθε μισή ώρα, δε μπορούσα να αναπνεύσω.

Υπάρχουν πράγματα που είχα ξεχάσει όπως η αισιοδοξία και η δύναμη. Ήμουν ουσιαστικά ένας γέρος που δε μπορούσε καθημερινά ένα κάρο δραστηριότητες. Τι τα θέλω και τα λέω αυτά; Όταν είσαι με περιττά κιλά, τρως μικρές ήττες κάθε μέρα, δε χωράς πουθενά. Είχα παρατήσει τον εαυτό μου. Το διασκέδαζα τότε. Αυτοσαρκάζομαι, και επειδή είμαι ο Σταρόβας – δεν το λέω από έπαρση- σου δικαιολογούνται τα πάντα» ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Στο νοσοκομείο και στο κέντρο αποκατάστασης που πάω ακόμα και σήμερα και κάνω λογοθεραπείες με τη Λουκία την αγαπημένη μου συναντώ ανθρώπους. Στην αρχή ούτε ήχο δε μπορούσα να βγάλω. Για να επανέλθω, θέλει το χρόνο του. Το δικό μου επεισόδιο ήταν αρκετά βαρύ. Ήθελα να επιστρέψω στη δουλειά, μου είχε λείψει καιρό» πρόσθεσε.

