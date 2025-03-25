Στην Ευρώπη σήμερα υπάρχουν 12 κράτη με πολίτευμα τη μοναρχία, με τους πολλούς από τους royals να φιγουράρουν καθημερινά στον διεθνή Τύπο. Οι προσωπικές περιουσίες τους όμως, δεν είναι τόσο μεγάλες όσο τα διάσημα ονόματά τους, καθώς η ζωή τους στηρίζεται κατά πολύ στις κρατικές επιχορηγήσεις.

Σε αντίθεση με ότι θα νομίζαμε, ο πιο πλούσιος βασιλιάς της Ευρώπης δεν είναι ούτε ο Κάρολος της Βρετανίας, ούτε ο Φελίπε της Ισπανίας, ούτε καν ο Αλβέρτος του Μονακό.

Με προσωπική περιουσία 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ο Μεγάλος Δούκας του Λουξεμβούργου, Ανρί, (Grand Duke Henri) θεωρείται ο πλουσιότερος βασιλιάς της ηπείρου, καθώς ο πλούτος του βασίζεται κυρίως σε ιδιωτικά κεφάλαια και όχι σε κρατικά επιδόματα.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με το hellomagazine.com, ενώ ο βασιλιάς Κάρολος και η Καμίλα έχουν λάβει πάνω από 86 εκατομμύρια λίρες μέσω της κυρίαρχης επιχορήγησης τα τελευταία τρία χρόνια, οι βασιλείς του Λουξεμβούργου λαμβάνουν μόνο περίπου 9 εκατομμύρια λίρες.

Το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού πλούτου των βασιλέων προέρχεται από την ιδιωτική τους περιουσία, συμπεριλαμβανομένης της γης, των ακινήτων και των κοσμημάτων τους.

Ο Μεγάλος Δούκας Ανρί έχει στην κατοχή του τρία επίσημα ακίνητα: το παλάτι του Μεγάλου Δούκα,το κάστρο Fischbach και την κύρια κατοικία του, το κάστρο Berg στην πόλη Colmar-Berg.

Tο κάστρο Berg αποτελεί την κύρια κατοικία του μονάρχη του Λουξεμβούργου από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Πάντως, ο Ανρί συναγωνίζεται στενά σε πλούτο τον επίσης «άγνωστο» πρίγκιπα Χανς-Άνταμ του Λιχτενστάιν. Ενώ κάποιες εκτιμήσεις τον κατατάσσουν μπροστά από τον Χανς-Άνταμ, άλλες δείχνουν ότι ο πρίγκιπας του Λιχτενστάιν τον ξεπερνά κατά 3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, το παλάτι του Λουξεμβούργου έχει στο παρελθόν διαψεύσει τους ισχυρισμούς σχετικά με την περιουσία της οικογένειας.

Το 2019 εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε: «Τα στοιχεία που κυκλοφορούν εδώ και χρόνια σε ορισμένα δημοσιεύματα σχετικά με τον πλούτο της Μεγάλης Δουκικής Αυλής είναι καθαρή φαντασία. Στην πραγματικότητα, η περιουσία αυτή αντιστοιχεί σε ένα ελάχιστο μόνο ποσοστό των αριθμών που διακινούνται πρόσφατα».

Trivia: Ο πλουσιότερος μονάρχης του κόσμου είναι ο βασιλιάς της Ταϊλάνδης Vajiralongkorn, με περιουσία που πιστεύεται ότι αγγίζει τα 43 δισεκατομμύρια δολάρια, κυρίως μέσω επενδύσεων.

