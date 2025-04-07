Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Στο ξεκίνημα του Απριλίου δεν θα λείψουν μερικές αγωνίες, αλλά τα πράγματα θα είναι καλά σε γενικές γραμμές. Οι δυνατότητες που θα έχετε για να αυξήσετε τα οικονομικά σας και να εδραιωθείτε σε μεγαλύτερα αξιώματα στη δουλειά σας είναι προκλητικές ακόμη και για τους πιο ολιγαρκείς από εσάς. Ωστόσο, θα κουραστείτε πάρα πολύ γι’ αυτό φροντίστε να είστε οργανωμένοι. Mε την Πανσέληνο της Κυριακής στον άξονά σας με τον Ζυγό, αποφύγετε να δώσετε υποσχέσεις που δύσκολα θα τηρήσετε και, μην επιδιώκετε τώρα να κατακτήσετε έναν ανέφικτο στόχο.

Ταύρος

Έχετε πολλά να κάνετε και θα πρέπει να αυξήσετε τη δραστηριότητα σας και να οργανωθείτε κατάλληλα. Η εβδομάδα της Πανσελήνου είναι από τις περιόδους που πρέπει να χρησιμοποιήσετε σωστά την κρίση σας γιατί ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει και που θα οδηγήσουν τελικά τα πράγματα. Στα επαγγελματικά σας σιγά-σιγά αποκτάτε περισσότερη φήμη, ενώ παράλληλα δημιουργούνται άριστες προοπτικές εξέλιξης και ανεβαίνει το κασέ σας. Οι πιο εργατικοί από εσάς ναι μεν θα κουραστείτε πολύ, βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία σας αλλά θα κατακτήσετε κάποιους στόχους σας.

Δίδυμοι

Με την είσοδο του Απριλίου είναι πολύ πιθανό να σας δοθούν ευκαιρίες προβολής στο κοινωνικό σας περιβάλλον ενώ κάποιοι από εσάς θα ασχοληθείτε με την οικογένεια χωρίς όμως να έχετε τα αποτελέσματα που επιθυμείτε. Επίσης θα έχετε μία βοήθεια ή μία σημαντική συμβουλή από ένα καλό φίλο. Αποφύγετε όμως αντιθέσεις με τον ερωτικό σας σύντροφο, καθώς η Πανσέληνος της Κυριακής ευνοεί τους συμβιβασμούς και την ειρήνη . Προσποιηθείτε ότι δεν ακούτε κάτι που εκείνος λέει άμεσα ή έμμεσα. Εσείς πρέπει να διατηρήσετε συνεχές το ωραίο χαμόγελο σας και μην αφήνετε τα πράγματα στην ερωτική πρακτική να λειτουργήσουν στην τύχη.

Καρκίνος

Κληρονομικές υποθέσεις και θέματα ακίνητης περιουσίας θα απασχολήσουν πολλούς από εσάς την εβδομάδα αυτή, τη στιγμή που οι δουλειές σας αποσπούν τη προσοχή σας σχεδόν ολοκληρωτικά, καθώς από τη μια έχετε πολύ φορτωμένα ωράρια ενώ από την άλλη θα σας συμβούν κάποιες ανατροπές. Αυτή η Πανσέληνος είναι πολύ έντονη εργασιακά αλλά είναι και επικίνδυνη γιατί βγαίνουν στη φόρα τα προβλήματα επαγγελματικών σχέσεων που δεν στηρίζονται σε γερά θεμέλια. Σε επίπεδο συναισθήματος να νιώθετε λίγο μετέωροι, αλλά σε επίπεδο ερωτικής πρακτικής ικανοποίησης τα πράγματα θα είναι καλύτερα και ουσιαστικότερα.

Λέων

Βρίσκεστε σε μια καλύτερη ψυχολογική κατάσταση και τα γεγονότα σας αφήνουν να συνέλθετε, καθώς έρχονται συνέχεια καινούρια να βοηθήσουν την ταλαιπωρημένη σας ψυχολογία. Με την Πανσέληνο της Κυριακής, η ερωτική σας ζωή είναι άμεση, καταναλωτική σε ενέργεια, απαιτητική σε αιτήματα και δυνατή σε ικανοποίηση. Όμως οι διαταραχές σε άλλους τομείς θα σας υποχρεώσουν να υπερασπιστείτε περισσότερο την αγάπη σας για έναν άνθρωπο. Φροντίστε επίσης να είστε πολύ προσεκτικοί γιατί είναι πιθανό να πέσετε θύματα κακόβουλων ατόμων που θα σας χτυπήσουν πισώπλατα.

Παρθένος

Μην αφήνετε εκκρεμότητες, μην κάνετε έξοδα και ριψοκίνδυνες επενδύσεις. Γενικά αυτή η εβδομάδα έχει πολλά μέτωπα και πρέπει όλα να τα προλάβετε. Μην δέχεστε ασάφειες για να μην δημιουργηθούν περιπλοκές που θα σας εξέθεταν στους ανωτέρους σας. Οι εντάσεις θα γίνουν τρόπος ζωής στη δουλειά καθώς θα επικρατήσει ένα κλίμα αδιαλλαξίας ενώ τα απρόοπτα θα διαδέχονται το ένα το άλλο. Με την Πανσέληνο της Κυριακής προσπαθήστε να δείτε ψύχραιμα μία άσχημη κατάσταση που θα προκύψει και να πάρετε τις αποφάσεις σας χωρίς να φθείρετε τον εαυτό σας με καχύποπτες σκέψεις και υποθέσεις. Στο τέλος της εβδομάδας ίσως ανατραπεί ένα ερωτικό σχέδιο. Φροντίστε να έχετε και άλλες εναλλακτικές.

Ζυγός

Με την Πανσέληνο στο ζώδιό σας καλό θα είναι να κάνετε υπομονή και να είστε ψύχραιμοι. Μη κάνετε καμία σημαντική κίνηση, ικανή να επηρεάσει τη παρούσα κατάσταση στη καριέρα σας. Έντονα και δυνατά προβλέπονται τα αισθήματα αλλά και οι επιθυμίες σας για τον ερωτικό σας σύντροφο. Μερικοί βέβαια είστε απαιτητικοί και λίγο ζηλιάρηδες αυτές τις μέρες. Αποφύγετε να φλυαρείτε για τα προβλήματα σας σε ανθρώπους που δεν έχει δοκιμαστεί η εμπιστοσύνη τους και η φερεγγυότητα τους. Επίσης, μην αναλώνεστε σε και σκέψεις που δεν οδηγούν πουθενά και τακτοποιήστε εκκρεμότητες που περιμένουν.

Σκορπιός

Η εβδομάδα της Πανσελήνου σας προκαλεί πολλές ανασφάλειες αλλά οι δημόσιες σχέσεις, οι επαφές με άτομα ισχύος και οι επαγγελματικές αλλαγές είναι το φόρτε σας. Δίνετε το καλύτερό σας εαυτό στη προσπάθεια να κερδίσετε έδαφος στη καριέρα σας και τα καταφέρνετε μια χαρά. Περίεργη θα είναι η ατμόσφαιρα στα ερωτικά σας. Ίσως θα έπρεπε να γίνετε λίγο πιο τολμηροί και διακριτικά πιεστικοί στη σχέση με τον σύντροφο σας. Οργανώστε μία έξοδο με ανθρώπους που θα περάσετε ευχάριστα. Επίσης αφιερωθείτε στο ερωτικό σας πρόγραμμα αλλά μην θυμώσετε αν κάτι δεν πάει όπως θα θέλατε.

Τοξότης

Τόσο η δουλειά όσο και οι οικονομικές σας υποθέσεις αποσπούν το μέγιστο του χρόνου και της σκέψης σας, την εβδομάδα της Πανσελήνου με αποτέλεσμα να ενδίδετε σε εξαντλητικά ωράρια, επικίνδυνα για την υγεία σας. Οι οικονομικές ισορροπίες θα επέλθουν μέσα σε αυτό το μήνα γι’ αυτό μην ανυπομονείτε και μην κάνετε σπασμωδικές κινήσεις. Κάποιος δικός σας μπορεί να χρειαστεί την βοήθεια σας σε ένα πρόβλημα του και εσείς ίσως βρεθείτε στην ανάγκη μιας συμβουλής για θέματα κυρίως οικονομικά ή, μερικοί, ψυχολογικά. Προσέξτε τις ενέργειές σας και υπερασπίστε ότι υπάρχει ερωτικά στη ζωή σας και σας αφορά να συνεχιστεί.

Αιγόκερως

Πρόκειται για μία καλή περίοδο να προβληματιστείτε για τις ανθρώπινες σχέσεις, καθώς, με την βοήθεια της Πανσελήνου της εβδομάδας, σας απασχολούν ανακαλύψεις, απομυθοποιήσεις και αλλαγές σε αυτόν τον τομέα. Αλλεπάλληλα γεγονότα θα σας αναγκάσουν να έχετε τα μυαλά σας στραμμένα στη δουλειά. Ωστόσο, οι κόποι σας θα αμειφθούν ενώ οι καλλιτέχνες και όσοι δουλεύουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα αποκτήσουν περισσότερη δόξα. Ασχοληθείτε και με αυτούς που αγαπάτε και αντιμετωπίστε με αισιοδοξία τα θέματα του σπιτιού σας. Παρά τις γενικές δυσκολίες, τα προβλήματα μπορούν να μπουν στο δρόμο για την λύση του.

Υδροχόος

Η εβδομάδα της Πανσελήνου είναι καλή για να αναβαθμίσετε τον εργασιακό σας χώρο Τα πράγματα όσον αφορά την επαγγελματική και κοινωνική σας δραστηριότητα αρχίζουν σταθερά να βελτιώνονται. Η ατμόσφαιρα χρειάζεται ανανέωση. Οι δουλειές σας έχουν πάρει ήδη το δρόμο τους γι’ αυτό θα έχετε τη πολυτέλεια να κάνετε καλύτερο πρόγραμμα και να αυξήσετε λίγο την αποτελεσματικότητά σας, απολαμβάνοντας παράλληλα τη προσωπική σας ζωή. Αναθεωρήσεις συνεργατών και επαγγελματικών στόχων είναι πιθανόν επιβεβλημένες. Τέλος, καλό θα ήταν να ψυχαγωγηθείτε και να χαρίσετε την ευκαιρία μιας ευχάριστης συντροφιά στον εαυτό σας.

Ιχθύς

Πρόκειται για περίοδο ουσιαστικών αλλαγών που σας οδηγούν σε διαφορετικό τρόπο ζωής. Θα έχετε πολλές δραστηριότητες και με άριστα αποτελέσματα. Ναι μεν εξαντλείστε στην εργασία σας αλλά οι στόχοι σας ευοδώνονται ενώ, οι πιο φιλόδοξοι, δημιουργείτε τις προϋποθέσεις για μια καλύτερη θέση στον επαγγελματικό στίβο. Μην πάρετε σημαντικές αποφάσεις που επηρεάζουν την κοινωνικότητά σας. Μην αντιδικήσετε με ανθρώπους που μπορούν να επηρεάσουν την πρόοδο και την διάθεση σας και, αποφύγετε λόγια και κινήσεις που μεγαλοποιούνται με την Πανσέληνο αντί για αποτελέσματα, προκαλούν για παρεξηγήσεις και σχόλια στο παρασκήνιο.

Πηγή: skai.gr

