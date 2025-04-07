Η Sydney Sweeney, μετά τον χωρισμό της με τον παραγωγό ταινιών Jonathan Davino, βγήκε με τη φίλη της, Emily Ratajkowski, και απολαύσαν μια βραδιά μόνο για κορίτσια.

Η ηθοποιός και το μοντέλο φωτογραφήθηκαν χεράκι-χεράκι στους δρόμους της Νέας Υόρκης για μια εκδήλωση της Kérastase. Η Sweeney φόρεσε ένα κρεμ μίνι φόρεμα με ασορτί τακούνια, ενώ η Ratajkowski φόρεσε ένα ανοιχτό κίτρινο φόρεμα.

Μάλιστα, η 27χρονη σταρ του «Euphoria» δημοσίευσε τις φωτογραφίες στο Instagram, με τους θαυμαστές της να «αποθεώνουν» τις δύο γυναίκες. Άλλα στιγμιότυπα έδειχναν τη Sweeney να προσποιείται ότι ρίχνει σαμπουάν σε ένα ποτήρι κρασί και να ποζάρει δίπλα σε μία φωτογραφία της.

Η έξοδος της ηθοποιού του «White Lotus» έρχεται, αφού εκείνη και ο Davino χώρισαν μετά από σχεδόν επτά χρόνια σχέσης. Η Sweeney διέγραψε επίσης μια φωτογραφία με τον σκηνοθέτη από το Instagram της.

Την περασμένη εβδομάδα, άνθρωπος από το περιβάλλον της δήλωσε στο «People» ότι η Sweeney και ο Davino είχαν χωρίσει, αφού σχεδίαζαν να παντρευτούν αυτή την άνοιξη.

«Είναι ακριβώς εκεί που θέλει να είναι. Οι περισσότεροι άνθρωποι θα αισθάνονταν συγκλονισμένοι από το πρόγραμμα εργασίας της φέτος, αλλά όχι η ίδια. Αυτή τη στιγμή την ενδιαφέρει μόνο η δουλειά της και είναι πολύ ενθουσιασμένη με όλα τα πρότζεκτ της», δήλωσε μια πηγή στο μέσο. «Αυτό που την έκανε να συγκλονιστεί, όμως, ήταν η σχέση της και ο γάμος της. Δεν αισθανόταν καλά γι’ αυτό».

Πηγή: skai.gr

