Jessica Alba: Δύο μήνες διαζευγμένη αλλά οι διακοπές... διακοπές - Σιγά μην τα βάψει μαύρα

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τζέσικα Άλμπα και ο Κας Γουόρεν αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους μετά από 16 χρόνια γάμου

Jessica Alba

Η Jessica Alba είναι κορμάρα και δεν ντρέπεται να μας δείξει την καλλίγραμμη σιλουέτα της. Η ηθοποιός φόρεσε το μικροσκοπικό μπικίνι της και έκανε διακοπές με τα παιδιά της, σχεδόν, δύο μήνες μετά την κατάθεση της αίτησης διαζυγίου από τον Cash Warren.

Η ηθοποιός του «Honey», η οποία έχει αποκτήσει τρία παιδιά με τον Warren, δημοσίευσε αρκετές φωτογραφίες και βίντεο από τις διακοπές της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Jessica Alba

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τζέσικα Άλμπα και ο Κας Γουόρεν αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους μετά από 16 χρόνια γάμου. Η υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός επιβεβαίωσε τον χωρισμό τους μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας ότι προτεραιότητά τους είναι η ευτυχία των τριών τους παιδιών.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jessica Alba (@jessicaalba)

Jessica Alba

Η Άλμπα παντρεύτηκε τον κινηματογραφικό παραγωγό το 2008, αφού γνωρίστηκαν τέσσερα χρόνια νωρίτερα στα γυρίσματα της ταινίας «Fantastic Four» στο Βανκούβερ. 

Jessica Alba

«Είμαι περήφανη για το πώς μεγαλώσαμε μαζί ως ζευγάρι και μέσα στον γάμο μας, τα τελευταία 20 χρόνια. Τώρα είναι η στιγμή να ξεκινήσουμε ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης και εξέλιξης ως άτομα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jessica Alba (@jessicaalba)

Προχωράμε μπροστά με αγάπη, καλοσύνη και σεβασμό ο ένας για τον άλλον και θα είμαστε για πάντα οικογένεια. Τα παιδιά μας παραμένουν η απόλυτη προτεραιότητά μας και ζητούμε διακριτικότητα σε αυτή τη φάση της ζωής μας», είχε γράψει η ηθοποιός στην ανάρτησή της. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jessica Alba (@jessicaalba)

TAGS: Jessica Alba
