Michelle Yeoh: Αισθάνθηκα αποτυχημένη επειδή δεν έκανα παιδιά

Η Michelle Yeoh δήλωσε ότι ένιωθε «αποτυχημένη» επειδή δεν μπορούσε να κάνει παιδιά. Η ηθοποιός του «Wicked» μοιράστηκε την άποψή της κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης για την υπογονιμότητα.

«Νομίζω ότι η χειρότερη στιγμή που περνάς είναι ότι κάθε μήνα νιώθεις σαν αποτυχημένη», είπε κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της στην εκπομπή «Woman's Hour» του BBC Radio 4. «Δεν ήταν λόγω έλλειψης προσπάθειας, γιατί πάντα αγαπούσα, και εξακολουθώ να αγαπώ, τα μωρά».

Η σταρ του «Everything Everywhere All at Once» διευκρίνισε: «Πιστεύω ότι είναι επιλογή της γυναίκας. Είναι δική σου επιλογή αν θέλεις να κάνεις παιδιά και δεν πρέπει να σου επιβάλλεται. Ωστόσο, πάντα ήθελα να κάνω παιδιά».

Η Yeoh δήλωσε ότι η εμπειρία της υπογονιμότητας επηρέασε τον πρώτο της γάμο με τον Sir Dickson Poon. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1988 και χώρισε το 1992.

«Όταν παντρεύτηκα την πρώτη φορά, αυτό ήταν πολύ ξεκάθαρο στην πορεία μας, ότι αυτός ήταν ένας γάμος για την απόκτηση παιδιών, την επόμενη γενιά και όλα αυτά», είπε και συνέχισε λέγοντας ότι η τελική διάλυση της σχέσης ήταν «σπαρακτική» αλλά αναγκαία.

«Πρέπει, επίσης, να καταλάβετε, αυτές είναι συζητήσεις που πρέπει πραγματικά να κάνετε με τον εαυτό σας και να είστε σε θέση να κοιτάξετε μπροστά και να σκεφτείτε: Ναι, αγαπιόμαστε πολύ τώρα, αλλά σε 10 ή 20 χρόνια, εξακολουθώ να μην μπορώ να του δώσω την οικογένεια που ποθεί», είπε η Yeoh. «Και πρέπει να είσαι δίκαιος μερικές φορές, γι' αυτό αυτοί οι διάλογοι μεταξύ ενός ζευγαριού είναι τόσο σημαντικοί. Αν ο ένας θέλει κάτι και ο άλλος όχι, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αντιμετωπίσεις από την αρχή, γιατί στην πορεία θα υπάρξει πολύς πόνος. Οπότε νομίζω ότι ήταν πολύ γενναίο στην πορεία μας να το παραδεχτούμε, να πούμε: ‘’Εντάξει, ας μην το τραβήξουμε’’».

Ο Poon είναι πατέρας πέντε παιδιών- η Yeoh είναι νονά του μεγαλύτερου. Πέρυσι παντρεύτηκε τον Jean Todt και πρόσφατα έγινε γιαγιά στο παιδί του θετού της γιου.

«Είμαι 62 ετών. Φυσικά και δεν πρόκειται να κάνω παιδί τώρα, αλλά το θέμα είναι ότι μόλις αποκτήσαμε ένα εγγόνι», συνέχισε. «Τότε αισθάνεσαι ότι είσαι ακόμα πολύ, πολύ ευλογημένη επειδή έχεις ένα μωρό στη ζωή σου». Και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι κάποια στιγμή σταματάς να κατηγορείς τον εαυτό σου».

Πηγή: skai.gr

