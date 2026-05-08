Κρις Τζένερ: «Το Ozempic με έκανε να νιώθω απαίσια» - Η θεραπεία που άλλαξε τη ζωή της

Η Κρις Τζένερ μίλησε ανοιχτά σχετικά με την εμπειρία της με το Ozempic, αποκαλύπτοντας πως το γνωστό φάρμακο αδυνατίσματος όχι μόνο δεν λειτούργησε για εκείνη, αλλά την έκανε να αισθανθεί τόσο άσχημα που δυσκολευόταν ακόμη και να εργαστεί.

Η 70χρονη επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα, που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο εξαιτίας της εντυπωσιακής μεταμόρφωσής της, εξήγησε ότι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει πολύ γρήγορα τη θεραπεία και να στραφεί σε μια διαφορετική λύση που, όπως είπε χαρακτηριστικά, «άλλαξε τα δεδομένα».

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο podcast «SHE MD», η μητέρα της οικογένειας Καρντάσιαν αποκάλυψε πως δοκίμασε το Ozempic σε μια περίοδο που ακόμη ελάχιστοι γνώριζαν τι ακριβώς ήταν το συγκεκριμένο σκεύασμα. Όπως είπε, η αντίδραση του οργανισμού της ήταν άμεση και ιδιαίτερα έντονη. «Ένιωθα διαρκώς ναυτία, δεν μπορούσα να λειτουργήσω, δεν μπορούσα καν να δουλέψω», παραδέχτηκε, εξηγώντας πως απευθύνθηκε αμέσως στη γυναικολόγο της, αναζητώντας μια διαφορετική προσέγγιση.

Η Κρις Τζένερ ανέφερε ότι τελικά κατέληξε σε ενέσιμα πεπτίδια, μια μέθοδο που τα τελευταία χρόνια γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής στο Χόλιγουντ και συνδέεται τόσο με την απώλεια βάρους όσο και με την ενίσχυση της ενέργειας και της φυσικής κατάστασης. Σύμφωνα με την ίδια, ο συνδυασμός των πεπτιδίων με συγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής — όπως ιχθυέλαια και Ωμέγα-3 — της χάρισε περισσότερη ενέργεια, καλύτερη ποιότητα ύπνου αλλά και αισθητή βελτίωση σε δέρμα, μαλλιά και νύχια.

Τα τελευταία δύο χρόνια, η εικόνα της Κρις Τζένερ έχει αλλάξει θεαματικά, με πολλούς να σχολιάζουν όχι μόνο την απώλεια βάρους της αλλά και τη συνολική ανανέωση της εμφάνισής της. Η ίδια δεν δίστασε μάλιστα να αναφερθεί και στο facelift που έκανε το 2025 και συζητήθηκε έντονα. Με χιούμορ παραδέχτηκε πως η επέμβαση συνέβαλε σημαντικά στην ανανεωμένη εικόνα της, αποθεώνοντας δημόσια τον πλαστικό χειρουργό Στίβεν Λεβίν, ο οποίος ανέλαβε τη διαδικασία.

Η επιχειρηματίας αναγκάστηκε πρόσφατα να διαψεύσει δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι ήταν εξοργισμένη με το αποτέλεσμα της αισθητικής επέμβασης. Μιλώντας στο podcast της κόρης της, Κλόε Καρντάσιαν, χαρακτήρισε τις φήμες «εντελώς ψευδείς» και ξεκαθάρισε ότι όχι μόνο αγαπά το αποτέλεσμα, αλλά θεωρεί τον γιατρό της εξαιρετικό επαγγελματία.

Πηγή: skai.gr

