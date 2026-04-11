Χωρισμός με… χλιδή: Ο Μπεν Άφλεκ αφήνει στην Τζένιφερ Λόπεζ την έπαυλη των 60 εκατ. δολαρίων

Σε μια κίνηση που προκαλεί αίσθηση, ο Μπεν Άφλεκ φέρεται να παραχώρησε στην πρώην σύζυγό του, Τζένιφερ Λόπεζ, το σύνολο του μεριδίου του από την πολυτελή έπαυλή τους στο Μπέβερλι Χιλς, αξίας περίπου 60 εκατομμυρίων δολαρίων, και μάλιστα χωρίς κανένα οικονομικό αντάλλαγμα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, το πρώην ζευγάρι προχώρησε σε τροποποίηση της συμφωνίας διανομής της περιουσίας τους, η οποία περιγράφεται ως «μεταβίβαση περιουσίας μεταξύ συζύγων». Αν και τα επίσημα έγγραφα δεν αποσαφηνίζουν πλήρως τη φύση της συμφωνίας, πηγές κοντά στην υπόθεση υποστηρίζουν ότι ο Άφλεκ παραχώρησε ολόκληρο το ποσοστό του στην ιδιοκτησία στη Λόπεζ.

Το εντυπωσιακό ακίνητο αποκτήθηκε από το ζευγάρι τον Ιούνιο του 2023, όταν ακόμα ήταν παντρεμένοι, έναντι 60,85 εκατομμυρίων δολαρίων. Η έπαυλη εκτείνεται σε περίπου 3.500 τετραγωνικά μέτρα και διαθέτει 12 υπνοδωμάτια, 24 μπάνια, αλλά και πλήρες γήπεδο μπάσκετ, αποτελώντας ένα από τα πιο πολυτελή ακίνητα της περιοχής.

Αρχικά, το σπίτι προοριζόταν να αποτελέσει το ιδανικό οικογενειακό καταφύγιο για το ζευγάρι, το οποίο είχε παντρευτεί τον Ιούλιο του 2022. Ωστόσο, μόλις έναν χρόνο αργότερα, το ακίνητο βγήκε στην αγορά, εν μέσω αυξανόμενων φημών περί κρίσης στη σχέση τους.

Today on @TMZLive Ben Affleck gives his share of their $60M mansion to Jennifer Lopez... for FREE.



Details at 10:30am PT. pic.twitter.com/98Szkas7EO — TMZ (@TMZ) April 10, 2026

Παρά τις αρχικές διαρροές ότι η πώληση οφειλόταν σε πρακτικούς λόγους -με τη Λόπεζ να θεωρεί το σπίτι υπερβολικά μεγάλο και τον Άφλεκ να μην είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος με αυτό- η πραγματικότητα αποδείχθηκε διαφορετική.

Λίγους μήνες αργότερα, η Λόπεζ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, επιβεβαιώνοντας τα σενάρια περί οριστικής ρήξης. Το διαζύγιο του ζευγαριού ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2025, αφήνοντας ανοιχτά ερωτήματα για το μέλλον της εντυπωσιακής κατοικίας, η οποία παρέμενε προς πώληση για αρκετό διάστημα.

Πηγή: skai.gr

