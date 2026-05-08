Η Κέιτ Χάντσον κατάφερε για ακόμη μία φορά να κλέψει τις εντυπώσεις στην πρεμιέρα του νέου ντοκιμαντέρ του Μάρτιν Σορτ με τίτλο «Marty, Life Is Short», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Χόλιγουντ.

Η 47χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα ιδιαίτερα αποκαλυπτικό κίτρινο φόρεμα από suede ύφασμα, με βαθύ πλαϊνό άνοιγμα που έφτανε χαμηλά στους γοφούς, αφήνοντας να φανεί το στήθος της.

— Entertainment Tonight (@etnow) May 7, 2026

Η τολμηρή δημιουργία αναδείκνυε τη γυμνασμένη σιλουέτα της, ενώ το σκίσιμο στο πίσω μέρος του φορέματος έκανε την εμφάνιση ακόμη πιο αισθησιακή. Οι φωτογράφοι δεν σταμάτησαν να απαθανατίζουν την ηθοποιό, η οποία έδειχνε πιο λαμπερή και άνετη από ποτέ στο κόκκινο χαλί.

Στην πρεμιέρα έδωσαν το «παρών» αρκετά γνωστά πρόσωπα της αμερικανικής showbiz, ανάμεσά τους η Σελένα Γκόμεζ μαζί με τον σύντροφό της Μπένι Μπλάνκο, καθώς και οι Μπίλι Κρίσταλ και Γιουτζίν Λέβι. Το ντοκιμαντέρ καταγράφει τη μεγάλη πορεία του Μάρτιν Σορτ στον κινηματογράφο, την τηλεόραση, το θέατρο και την κωμωδία και αναμένεται να κυκλοφορήσει στο Netflix στις 12 Μαΐου. Η προβολή του έρχεται λίγους μήνες μετά τη δύσκολη περίοδο που πέρασε ο ηθοποιός, καθώς η κόρη του, Κάθριν, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 42 ετών.

Η Κέιτ Χάντσον διανύει μία από τις πιο δημιουργικές φάσεις της ζωής της. Πριν από λίγες εβδομάδες είχε ξεχωρίσει και στο γκαλά του περιοδικού «TIME» στη Νέα Υόρκη, όπου συμπεριλήφθηκε στη λίστα με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της χρονιάς. Εκεί εμφανίστηκε μαζί με τον 22χρονο γιο της, Ράιντερ Ρόμπινσον, τον οποίο απέκτησε από τον γάμο της με τον τραγουδιστή των Black Crowes, Κρις Ρόμπινσον.

Αυτή την περίοδο η ηθοποιός προωθεί και τη δεύτερη σεζόν της σειράς «Running Point» στο Netflix, όπου υποδύεται μια δυναμική γυναίκα που αναλαμβάνει τη διοίκηση οικογενειακής ομάδας μπάσκετ στο Λος Άντζελες και προσπαθεί να αποδείξει ότι μπορεί να επιβιώσει σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο.

