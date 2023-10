Η Μέριλ Στριπ χώρισε και δεν το έμαθε κανείς

Η Μέριλ Στριπ και ο σύζυγός της Ντον Γκάμερ ζουν χωριστά τα τελευταία χρόνια αλλά κανείς δεν είχε καταλάβει το παραμικρό.

Η είδηση του διαζυγίου επιβεβαιώθηκε από εκπρόσωπο της Στριπ στο περιοδικό People χθες, Σάββατο.

Meryl Streep and Don Gummer have secretly separated for over 6 years!

