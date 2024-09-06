Το απίθανο μέρος που πέρασε τα 23α γενέθλιά της η Kaia Gerber

Θα περίμενε κανείς από την κούκλα κόρη της Cindy Crawfoard, Kaia Gerber που ακολουθεί τα βήματα της μητέρας της στο modeling και ήδη έχει στο portfolio της πολύ ισχυρές συνεργασίες και καμπάνιες να διαλέξει να γιορτάσει τα 23α γενέθλιά της κάπου κοσμικά. Σε κάποιο μοδάτο club ή με ένα σούπερ πάρτι ή τέλος πάντων με ένα special ταξίδι σε κάποιον ονειρικό προορισμό.

Και κατά κάποιον τρόπο για εκείνη ήταν ένας ονειρικός προορισμός, ίσως όχι ο πιο αναμενόμενος για την πανέμορφη Kaia που έκλεισε τα 23 και όχι τα 3. Βλέπετε το εντυπωσιακό μοντέλο επέλεξε να πάει με την παρέα του στην Disneyland!

Ναι, καλά διαβάσατε. Στη Disneyland μπαινοβγάινοντας στα διάφορα rides και τα rollercoasters πέρασε όλη την ημέρα με τους φίλους της σαν μικρό παιδί. Το έζησε για τα καλά. Μέχρι και τις καθιερωμένες φωτογραφίες που σε βγάζουν στα τρενάκια για αναμνηστικό αγόρασε για ενθύμιο.

Ένα... μένουμε πάντα παιδιά βγήκε αυθόρμητα από το στόμα μας και τη νιώθουμε. Εξάλλου φαίνεται οτι πέρασε τέλεια και τα γενέθλιά μας εμείς αποφασίζουμε πως, που και με ποιούς θέλουμε να τα γιορτάσουμε.

