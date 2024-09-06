Λογαριασμός
Beyonce: Έγινε 43 ετών και φόρεσε «καυτό» μίνι για να γιορτάσει τα γενέθλιά της (φωτό)

«Είμαι τόσο ευγνώμων για άλλη μια χρονιά. Σας ευχαριστώ για τις τρυφερές ευχές γενεθλίων», έγραψε η καλλιτέχνιδα στην ανάρτησή της 

Beyonce

Η Beyonce γιόρτασε τα 43α γενέθλιά της και μοιράστηκε μια σειρά από «καυτά» στιγμιότυπα από την ειδική περίσταση στο Instagram. Η τραγουδίστρια του «Crazy in Love» έδωσε στους θαυμαστές μια γεύση από τις εορταστικές εκδηλώσεις των γενεθλίων της.

Η μία εικόνα έδειχνε τη σταρ -η οποία πρόσφατα πρωταγωνίστησε σε μια σέξι glamour φωτογράφιση με τις Megan Thee Stallion και GloRilla- να φοράει ένα μίνι φόρεμα και ασορτί πέδιλα, αξίας 1.065 δολαρίων, ενώ κρατούσε στο χέρι της τρία μπαλόνια γενεθλίων.

Beyonce

Beyonce

Μία άλλη φωτογραφία έδειχνε την τραγουδίστρια -που ήταν επίσης μαζί με τον σύζυγό της Jay-Z- να χαλαρώνει καθώς απολάμβανε το μπάνιο της στον ωκεανό με ένα μαύρο μαγιό. 

«Είμαι τόσο ευγνώμων για άλλη μια χρονιά. Σας ευχαριστώ για τις τρυφερές ευχές γενεθλίων», έγραψε η Beyonce στην ανάρτησή της. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Beyoncé (@beyonce)

Πηγή: skai.gr

