Η Beyonce γιόρτασε τα 43α γενέθλιά της και μοιράστηκε μια σειρά από «καυτά» στιγμιότυπα από την ειδική περίσταση στο Instagram. Η τραγουδίστρια του «Crazy in Love» έδωσε στους θαυμαστές μια γεύση από τις εορταστικές εκδηλώσεις των γενεθλίων της.

Η μία εικόνα έδειχνε τη σταρ -η οποία πρόσφατα πρωταγωνίστησε σε μια σέξι glamour φωτογράφιση με τις Megan Thee Stallion και GloRilla- να φοράει ένα μίνι φόρεμα και ασορτί πέδιλα, αξίας 1.065 δολαρίων, ενώ κρατούσε στο χέρι της τρία μπαλόνια γενεθλίων.

Μία άλλη φωτογραφία έδειχνε την τραγουδίστρια -που ήταν επίσης μαζί με τον σύζυγό της Jay-Z- να χαλαρώνει καθώς απολάμβανε το μπάνιο της στον ωκεανό με ένα μαύρο μαγιό.

«Είμαι τόσο ευγνώμων για άλλη μια χρονιά. Σας ευχαριστώ για τις τρυφερές ευχές γενεθλίων», έγραψε η Beyonce στην ανάρτησή της.

