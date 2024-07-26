Η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ θα κυκλοφορήσει τα απομνημονεύματά της το φθινόπωρο.

Το βιβλίο με τίτλο «Melania» χαρακτηρίζεται σε ανακοίνωση του γραφείου της ως «μια ισχυρή και εμπνευσμένη ιστορία μιας γυναίκας που χάραξε τον δικό της δρόμο, ξεπέρασε τις αντιξοότητες και καθόρισε την προσωπική της υπεροχή».

Είναι τα πρώτα απομνημονεύματα της Μελάνια Τραμπ, η οποία ήταν απούσα το τελευταίο διάστημα, καθώς ο σύζυγός της, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επιδιώκει να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει από τον Skyhorse Publishing, από τον οποίο έχουν εκδοθεί συγγραφικά έργα υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ, όπως ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ρούντολφ Τζουλιάνι και ο δικηγόρος Άλαν Ντέρσοβιτς.

Η κυκλοφορία των απομνημονευμάτων της Μελάνια Τραμπ ανακοινώθηκε την Πέμπτη από το γραφείο της, το οποίο δεν γνωστοποίησε την ημερομηνία δημοσίευσης.

Εκπρόσωπος του εκδοτικού οίκου δήλωσε στο CNBC ότι το βιβλίο θα βρίσκεται στα ράφια των βιβλιοπωλείων στις 24 Σεπτεμβρίου, λίγες εβδομάδες πριν από τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου με υποψήφιους τον σύζυγό της, Ντόναλντ Τραμπ και την Κάμαλα Χάρις από το Δημοκρατικό Κόμμα.

Η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ «προσκαλεί τους αναγνώστες στον κόσμο της, προσφέροντας ένα οικείο πορτρέτο μιας γυναίκας που έζησε μια εκπληκτική ζωή» αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Το βιβλίο "Melania" περιλαμβάνει προσωπικές ιστορίες και οικογενειακές φωτογραφίες που δεν έχει μοιραστεί ποτέ στο παρελθόν με το κοινό» σημειώνεται.

Η Μελάνια Τραμπ, η τρίτη σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ, είναι μια αινιγματική φιγούρα από τότε που ο σύζυγός της ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος στις εκλογές του 2016. Προσπάθησε να διατηρήσει το απόρρητό της ακόμη και όταν υπηρετούσε ως πρώτη κυρία, εστιάζοντας στην ανατροφή του γιου τους, Μπάρον και προωθώντας την πρωτοβουλία της «Be Best» για την υποστήριξη της «κοινωνικής, συναισθηματικής και σωματικής υγείας των παιδιών».

Γεννημένη και μεγαλωμένη στη Σλοβενία, η Μελάνια Τραμπ μετακόμισε στις ΗΠΑ το 1996 για να εργαστεί ως μοντέλο και γνώρισε τον Ντόναλντ Τραμπ το 1998. Παντρεύτηκαν το 2005 και ο γιος τους, Μπάρον Τραμπ, γεννήθηκε την επόμενη χρονιά.

