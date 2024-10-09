Η Μελάνια Τραμπ αποκάλυψε πως ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μόλις την είδε γοητεύτηκε και ενώ συνόδευσε μια ξανθιά κυρία σε ένα πάρτι στην Εβδομάδα Μόδας στη Νέα Υόρκη το 1998, ο ίδιος την «έκανε» με ελαφρά πηδηματάκια και πήγε να ζητήσει το τηλέφωνό της.

Ήταν η πρώτη φορά που συναντήθηκαν οι δυο τους, αλλά, μάλλον, δεν ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Τουλάχιστον από την πλευρά της πρώην Πρώτης Κυρίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Τότε η 28χρονη Μελάνια -με τις τέλειες αναλογίες και μοντέλο γαρ- αρνήθηκε να δώσει στον γλυκομίλητο μεγιστάνα τον αριθμό της, αλλά συμφώνησε να πάρει την επαγγελματική του κάρτα, αφού του μίλησε για την οικογένειά της στη Σλοβενία.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, επικοινώνησε με τον Τραμπ, τότε 52 ετών, και βγήκαν το πρώτο τους ραντεβού. Μέχρι το 2005, το ζευγάρι είχε παντρευτεί και το μοντέλο από τη Σλοβενία ήταν η τρίτη κυρία Τραμπ. Η Μελάνια αφηγείται την ιστορία της γνωριμίας τους στα απομνημονεύματά της με τίτλο «Melania».

Η ίδια παραδέχεται ότι αισθάνθηκε «ζαλισμένη από χαρά» μετά την πρώτη συνάντησή τους στο μοντέρνο Kit Kat Club του Μανχάταν, όπου θυμάται ότι βρήκε μια «άμεση σύνδεση» με τον εκατομμυριούχο Ντόναλντ Τραμπ.

«Νομίζω ότι εκτίμησε ότι είχα γνώσεις και εμπειρία στο ενεργητικό μου, ίσως με είδε ως κάποια με την οποία θα μπορούσε να κάνει πιο εμπεριστατωμένες συζητήσεις», γράφει για τους λόγους που οδήγησαν τον Τραμπ να παρατήσει την ξανθιά παρτενέρ του και να επιλέξει εκείνη. Είναι γεγονός ότι η Μελάνια «έκλεψε» την καρδιά και το μυαλό του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Μελάνια γράφει ότι ήταν κουρασμένη μετά από ένα ταξίδι στο Παρίσι και παραλίγο να μην πάει στο πάρτι με μια φίλη της, αλλά δεν μπόρεσε να αντισταθεί και λόγω της αγάπης της για τη μόδα. Ο Τραμπ συστήθηκε, ενώ ήταν ακόμα με την ξανθιά φίλη του, λέγοντας: «Γεια σας, είμαι ο Ντόναλντ Τραμπ. Χάρηκα για τη γνωριμία».

«Ήξερα ότι ήταν επιχειρηματίας ή διασημότητα, αλλά όχι και πολλά άλλα», γράφει. Προσθέτει, όμως, ότι ήταν «μια σύντομη συνάντηση που άφησε μόνιμη εντύπωση».

Δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει αμέσως με τον Τραμπ, καθώς έφευγε για μια φωτογράφιση στην Καραϊβική, αλλά σημειώνει: «Η σκέψη ότι θα επικοινωνούσε μαζί του πρόσθεσε μια αίσθηση προσμονής για την επιστροφή». Όταν τελικά τηλεφώνησε, την επέπληξε λέγοντάς της: «Γιατί δεν τηλεφώνησες νωρίτερα; Σε σκεφτόμουν». Τελικά, οι δυο τους συναντήθηκαν για ένα ταξίδι έξω από την πόλη, προκειμένου να δουν μια λέσχη γκολφ που σκεφτόταν να αγοράσει ο Τραμπ στο Μπέντφορντ της Νέας Υόρκης.

«Ήταν τόσο εύκολο να μιλήσεις μαζί του και ενδιαφερόταν πραγματικά για τα πάντα», γράφει. Και τα υπόλοιπα, όπως λένε, είναι ιστορία…

