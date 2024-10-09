Billie Eilish: Οι «σκοτεινές στιγμές» στην περιοδεία της και η στήριξή της στην Κάμαλα Χάρις

Η Billie Eilish αποκάλυψε ότι έχει βιώσει «σκοτεινές στιγμές» κατά τη διάρκεια της περιοδείας της. Η 22χρονη καλλιτέχνιδα, η οποία στηρίζει την Κάμαλα Χάρις στις προεδρικές εκλογές του 2024 στις ΗΠΑ, μίλησε στη «Vogue» για τις εμφανίσεις της και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει.

Η καλλιτέχνιδα εξήγησε ότι βλέπει τα αρνητικά συναισθήματά της ως ένα «προσωρινό» στάδιο στη ζωή της. Αυτό τη βοήθησε να απολαμβάνει πλέον τις συναυλίες της. «Είχα μερικές, πραγματικά, σκοτεινές στιγμές στην περιοδεία. Για μεγάλο χρονικό διάστημα ζούσα σαν να ήταν κάτι προσωρινό», ανέφερε.

Η Billie αποκάλυψε, επίσης, ότι ένιωθε «μοναξιά», ενώ παραδέχτηκε ότι η σχέση της με τη μουσική άλλαξε με την πάροδο του χρόνου. «Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι θα μπορούσα να κάνω την περιοδεία ευχάριστη. Απλά, ήμουν πολύ μόνη -για πολλά χρόνια- και δεν με ενδιαφέρει πια αυτό. Θέλω να απολαμβάνω τη συναυλία καθώς και τις μέρες μου».

Η Billie Eilish παρουσιάζει το τρίτο στούντιο άλμπουμ της, «Hit Me Hard and Soft», το οποίο σηματοδοτεί την πρώτη της συναυλιακή περιοδεία χωρίς τον αδελφό της Finneas O'Connell να παίζει κιθάρα, αλλά και τους γονείς τους να είναι κοντά τους. Μάλιστα, η οικογένειά της αστειεύτηκε ότι η έναρξη της σόλο περιοδείας της φαίνεται σαν η κόρη τους να φεύγει για το Κολέγιο.

Το «Hit Me Hard and Soft» κυκλοφόρησε στις 17 Μαΐου και η περιοδεία της Billie Eilish αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 27 Ιουλίου 2025 στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας.

Πηγή: skai.gr

