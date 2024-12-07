Meghan Trainor: «Δεν μπορώ πια να χαμογελάσω. Το υπερβολικό botox με κατέστρεψε»

Στην εκπομπή Workin' on It που παρουσιάζει μαζί με τον αδερφό της, Ryan Trainor, η ποπ σταρ Meghan Trainor, αποκάλυψε ότι «δεν μπορεί πια να χαμογελάσει» λόγω του «πολύ botox».

«Χρειάζομαι βοήθεια», είπε η Trainor γελώντας. «Το κατέστρεψα». Για να τονίσει την ατάκα της, τότε κοίταξε την κάμερα και προσπάθησε να κάνει το πιο πλατύ χαμόγελό της. «Δες, αυτό είναι όσο μεγάλο μπορώ να χαμογελάσω».

Διαβάστε ακόμα: Πες μου το ζώδιό του να σου πω πώς να τον κερδίσεις!

Αλλά η ειλικρίνειά της δεν σταμάτησε εκεί. Η Trainor μίλησε επίσης για την επιθυμία της να κάνει αυξητική στήθους μετά από δύο παιδιά, καθώς και για την εμπειρία της με το «lip flip», τη διαδικασία για τα χείλη. «Κάποιος με έπεισε ότι αν κάνεις ένα lip flip και βάλεις [Botox] ακριβώς πάνω από το άνω χείλος, θα έχεις μια όμορφη καμπύλη στο άνω χείλος», είπε. «Δεν ήταν αλήθεια».

Για καλή τύχη της Trainor, οι παρενέργειες από πολλές «βελτιώσεις», ιδιαίτερα τα νευροδιαμορφωτικά προϊόντα όπως το Botox, μειώνονται με τον χρόνο. Αυτή η «φθορά» δεν επηρεάζει τα μακροπρόθεσμα οφέλη του Botox στην πρόληψη των ρυτίδων.

Η Meghan Trainor δεν είναι η μόνη διάσημη που έχει μιλήσει ανοιχτά για τις αισθητικές διαδικασίες της. Η Selena Gomez, η Ariana Grande και η Olivia Culpo είναι μεταξύ των γυναικών στο Χόλιγουντ που δημιουργούν έναν πιο ειλικρινή διάλογο γύρω από τις αισθητικές επεμβάσεις. Και ενώ δεν έχουν όλες μετανιώσει για τις διαδικασίες τους, κάποιες, όπως η Trainor και η Courteney Cox, έχουν «μάθει μαθήματα» μέσα από τη δημόσια δοκιμή και το λάθος.

«Νομίζω ότι υπάρχει πίεση να διατηρήσεις την εμφάνισή σου, όχι μόνο λόγω της φήμης, αλλά επειδή είσαι γυναίκα σε αυτόν τον τομέα», είχε πει η Cox το 2016. «Όταν μεγαλώνεις, δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα. Αλλά έχω μάθει μαθήματα. Νομίζω ότι προσπαθούσα να κρατηθώ στην εποχή και να κυνηγήσω αυτό. Είναι κάτι που δεν μπορείς να το προλάβεις».

Συνέχισε λέγοντας: «Κάποιες φορές προσπαθείς και μετά κοιτάς μια φωτογραφία του εαυτού σου και λες, ‘Ω Θεέ μου, φαίνομαι φρικτά’. Έχω κάνει πράγματα που μετανιώνω, και ευτυχώς υπάρχουν πράγματα που διαλύονται και φεύγουν. Οπότε αυτό είναι καλό, γιατί δεν ήταν πάντα η καλύτερη εμφάνισή μου».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.