Η Αριάνα Γκράντε συγκινήθηκε μιλώντας για τα επικριτικά σχόλια που έχει δεχτεί για την εμφάνισή της

Η περιοδεία προώθησης του Wicked μας έχει ήδη προσφέρει τόσα πολλά: ενδυμασίες εμπνευσμένες από την ταινία, δάκρυα χαράς στο κόκκινο χαλί και εμφανίσεις από θρύλους του Μπρόντγουεϊ. Ευτυχώς, οι σταρ Αριάνα Γκράντε και Σίνθια Ερίβο δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Μία από τις τελευταίες τους στάσεις περιλάμβανε μια συγκινητική συνέντευξη με τη Γαλλίδα δημοσιογράφο και δημιουργό περιεχομένου Σάλι, της οποίας η ειλικρινής ερώτηση για την κοινωνική πίεση του να «είσαι πάντα τέλεια» έκανε τη Γκράντε να δακρύσει, ενώ μοιράστηκε ένα σημαντικό μήνυμα.

Η σύνδεση των τριών τους φάνηκε αβίαστη από την αρχή της συνέντευξης. Μέσα σε λίγα λεπτά, η Ερίβο είπε στη Σάλι ότι μπορούσαν να δουν ότι είναι «όμορφη» εσωτερικά. Η θετική διάθεση συνεχίστηκε όταν η Σάλι σημείωσε ότι ο χαρακτήρας της Γκλίντα, που υποδύεται η Γκράντε, απορροφά την εξωτερική πίεση να δείχνει «τέλεια» και τη ρώτησε πώς αντιμετωπίζει η ίδια παρόμοιες πιέσεις στη ζωή της.

«Θεέ μου,» είπε η Γκράντε καθώς η ερώτηση άρχισε να βυθίζεται μέσα της, δακρύζοντας. Πήρε μια στιγμή για να συγκρατήσει τα συναισθήματά της, με τη Σίνθια Ερίβο να της προσφέρει υποστήριξη και παρηγοριά και πρόσθεσε: «Είναι απλώς… μια καλή ερώτηση, γιατί κάνω αυτό μπροστά στο κοινό και είμαι σαν πειραματόζωο σε ένα τρυβλίο Πέτρι πραγματικά, από τότε που ήμουν 16 ή 17 ετών».

«Τα έχω ακούσει όλα,» συνέχισε η Γκράντε. «Έχω ακούσει κάθε πιθανή εκδοχή για το τι είναι λάθος με μένα, και μετά το διορθώνεις, και είναι λάθος για διαφορετικούς λόγους».

Η Αριάνα Γκράντε στην πρεμιέρα του Wicked στο Λος Άντζελες

Η τραγουδίστρια-ηθοποιός πρόσθεσε ότι «είναι δύσκολο να προστατεύσεις τον εαυτό σου από αυτόν τον θόρυβο,» ακόμη και αν αυτό γίνεται σε μικρότερη κλίμακα σε σχέση με τη δημόσια κριτική που αντιμετωπίζει εκείνη. Μιλώντας ευρύτερα για το ζήτημα, είπε: «Νομίζω ότι στη σημερινή κοινωνία, υπάρχει μια άνεση που δεν θα έπρεπε να έχουμε καθόλου, να σχολιάζουμε την εμφάνιση, το παρουσιαστικό, το τι νομίζουμε ότι συμβαίνει στο παρασκήνιο, την υγεία ή το πώς παρουσιάζονται οι άλλοι. Από το τι φοράς, μέχρι το σώμα σου, το πρόσωπό σου, τα πάντα».

Η Γκράντε πρόσθεσε: «Νομίζω ότι είναι επικίνδυνο για όλες τις πλευρές που εμπλέκονται. Και νομίζω ότι είμαι πολύ τυχερή που έχω το σύστημα υποστήριξης που έχω και που γνωρίζω και εμπιστεύομαι ότι είμαι όμορφη». Κατέληξε με έντονο ύφος, λέγοντας: «Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να πει το παραμικρό».

