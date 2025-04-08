Ο Robbie Williams αποκάλυψε ότι βίωσε ένα σοβαρό επεισόδιο κατάθλιψης στις αρχές του 2025, μια δεκαετία ολόκληρη μετά την τελευταία μεγάλη μάχη που έδωσε με την ψυχική υγεία. Ο 51χρονος τραγουδιστής είχε διαγνωστεί για πρώτη φορά με κατάθλιψη στα 20 του χρόνια, ενώ έχει δώσει και μάχη με τον εθισμό σε διάφορες φάσεις της ζωής του υπό τα φώτα της δημοσιότητας.

Όπως παραδέχτηκε, το νέο ξέσπασμα τον άφησε «μπερδεμένο», καθώς πίστευε πως είχε φτάσει «στο άλλο άκρο της διαδρομής».

Μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα The Mirror, ο Robbie Williams αποκάλυψε:

«Η χρονιά ξεκίνησε με προβλήματα ψυχικής υγείας, κάτι που δεν είχα βιώσει εδώ και πάρα, πάρα πολύ καιρό. Ήμουν λυπημένος, είχα άγχος, ήμουν καταθλιπτικός.»

Συνέχισε λέγοντας:

«Είχαν περάσει περίπου 10 χρόνια… Νόμιζα πως είχα φτάσει στο άλλο άκρο της διαδρομής. Πίστευα ότι αυτή ήταν η κατάληξη της ιστορίας μου και πως θα περπατούσα απλώς προς μια υπέροχη χώρα των θαυμάτων. Οπότε το γεγονός ότι επέστρεψε (η κατάθλιψη) ήταν απλώς μπερδεμένο.»

Η μητέρα του διαγνώστηκε με άνοια και ο πατέρας του «παλεύει» με τη νόσο του Πάρκινσον

Η εξομολόγηση του Βρετανού σταρ έρχεται λίγους μήνες μετά την ειλικρινή παραδοχή του, στα τέλη του περασμένου έτους, ότι δεν αντιμετωπίζει όπως θα έπρεπε την επιβαρυμένη κατάσταση υγείας των γονιών του.

Ο τραγουδιστής αποκάλυψε νωρίτερα μέσα στο 2024 πως η μητέρα του, Janet, διαγνώστηκε με άνοια, τέσσερα χρόνια μετά τη διάγνωση του πατέρα του, Pete, με νόσο του Πάρκινσον.

Σε μία από τις σπάνιες δημόσιες αναφορές του για τους γονείς του, παραδέχτηκε:

«Δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ. Είναι μια απίστευτα περίπλοκη κατάσταση. Η αλήθεια είναι πως είμαι πολύ απασχολημένος και δεν την αντιμετωπίζω όπως θα έπρεπε.»

Και συνέχισε:

«Προτιμώ να μην μπω σε λεπτομέρειες. Ξέρεις, αν πω κάτι, μπορεί να το διαβάσουν και μετά να πρέπει να απαντήσω σε πολλές ερωτήσεις. Ας το θέσω έτσι: είμαστε όλοι άνθρωποι, με τις δυσκολίες μας, και προσπαθώ να διαχειριστώ τις δικές μου.»

Ο Robbie μίλησε πρώτη φορά δημόσια για τη διάγνωση της μητέρας του με άνοια με αφορμή τη βιογραφική του ταινία Better Man, στην οποία αποτυπώνεται η στενή σχέση του με τη γιαγιά του, που επίσης έπασχε από άνοια.

Ερωτηθείς από το περιοδικό HELLO! για τη γνώμη των γονιών του σχετικά με την ταινία, απάντησε:

«Η μητέρα μου έχει άνοια – όπως και η γιαγιά μου στην ταινία – και ο πατέρας μου έχει Πάρκινσον και δεν μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι. Οπότε βρίσκομαι σε μια τελείως διαφορετική φάση της ζωής μου αυτή τη στιγμή.»

Πηγή: skai.gr

