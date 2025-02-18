Η Μέγκαν Μαρκλ, η Δούκισσα του Sussex, ανακοίνωσε μία νέα επωνυμία για το lifestyle brand της, το οποίο θα ονομάζεται As Ever (Όπως πάντα). Η προηγούμενη επωνυμία American Riviera Orchard φαίνεται να έφτασε στο τέλος της, όπως μεταδίδει το BBC.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μέγκαν είπε ότι η νέα σειρά προϊόντων θα είναι ένα κοινό πρότζεκτ με το Netflix, το οποίο αναμένεται να προβάλλει τον επόμενο μήνα τη σειρά μαγειρικής και lifestyle, ''With Love, Meghan''.

«Όπως πάντα σημαίνει «όπως ήταν πάντα» ή μερικοί λένε ''με τον ίδιο τρόπο όπως πάντα''», ανέφερε σε ανάρτησή της η Μέγκαν. Η ίδια δήλωσε πως το νέο εγχείρημα έχει να κάνει με τον όμορφο συνδυασμό όλων όσων αγαπά: «φαγητό, κηπουρική, διασκέδαση, συμπονετική ζωή και να βρίσκω χαρά στην καθημερινότητα.», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος βρέθηκε στους αγώνες Invictus στον Καναδά, ακούγεται για λίγο στο βίντεο της ανάρτησης της Μέγκαν στο Instagram.

Το προηγούμενο όνομα American Riviera Orchard αναφερόταν στο μέρος της Καλιφόρνια όπου ζει με τον πρίγκιπα Χάρι και η Μέγκαν είπε ότι «με περιόριζε σε πράγματα που κατασκευάζονταν και καλλιεργούνταν σε αυτήν την περιοχή».

Αυτό το όνομα είχε προωθηθεί από τον Απρίλιο του 2024, όταν διασημότητες δημοσίευσαν φωτογραφίες στο Instagram με βάζα μαρμελάδας φράουλα. Ωστόσο, υπήρξαν επίσης αναφορές για καθυστερήσεις λόγω προβλημάτων με την επωνυμία του αρχικού εμπορικού σήματος.

Η έναρξη της τηλεοπτικής εκπομπής της Μέγκαν καθυστέρησε λόγω των πυρκαγιών στην Καλιφόρνια αλλά αναμένεται να προβληθεί στο Netflix από τις 4 Μαρτίου.

Σημειώνεται πως έχουν περάσει πέντε χρόνια από τότε που η Μέγκαν και ο πρίγκιπας Χάρι παραιτήθηκαν ως μέλη της βασιλικής οικογένειας, αποκτώντας οικονομική ανεξαρτησία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: skai.gr

