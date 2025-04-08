Η Madonna αποκάλυψε ότι η ίδια και ο Elton John «έθαψαν το τσεκούρι του πολέμου», βάζοντας τέλος στην πολύχρονη διαμάχη τους.

Όπως αναφέρει το BBC, ο 78χρονος ποπ σταρ είχε κατηγορήσει επανειλημμένα τη «Βασίλισσα» ότι κάνει lip syncing (playback τραγούδι) όλα αυτά τα χρόνια, γεγονός που είχε προκαλέσει την αντίδραση της ομάδας της τραγουδίστριας το 2004, η οποία είχε δηλώσει πως η Madonna «δεν ασχολείται με το να κατακρίνει άλλους καλλιτέχνες».

Οι δύο θρύλοι της μουσικής φέρεται να συμφιλιώθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν η Madonna πήγε να «αντιμετωπίσει» τον Sir Elton μετά την εμφάνισή του στο τηλεοπτικό σόου Saturday Night Live (SNL), όπως ανέφερε η ίδια σε ανάρτησή της στο Instagram.

«Το πρώτο πράγμα που είπε ήταν “συγχώρεσέ με” και τότε το τείχος ανάμεσά μας έπεσε», πρόσθεσε η Madonna, η οποία αποκάλυψε ότι υπήρξε θαυμάστρια του Elton John από την εφηβεία της.

«Όταν ήμουν στο λύκειο και τον είδα να τραγουδάει ζωντανά, άλλαξε η πορεία της ζωής μου», ανέφερε στην ανάρτησή της. «Μου προκάλεσε πόνο το γεγονός ότι, επί δεκαετίες, κάποιος που θαύμαζα τόσο πολύ, εξέφραζε δημόσια την απέχθειά του προς εμένα ως καλλιτέχνη. Δεν το καταλάβαινα.»

Από τη σύγκρουση στο ενδεχόμενο συνεργασίας

Η ένταση στη σχέση τους ξεκίνησε τη δεκαετία του 2000. Το 2004, ο Elton John είχε ειρωνευτεί τη Madonna για την υποψηφιότητά της στην κατηγορία Καλύτερης Ζωντανής Εμφάνισης στα βραβεία Q, χρησιμοποιώντας προσβλητική γλώσσα.

«Από πότε θεωρείται ζωντανή εμφάνιση το lip syncing;» είχε αναρωτηθεί τότε, προσθέτοντας πως «όποιος κάνει lip syncing στη σκηνή και το κοινό πληρώνει 75 λίρες για να τον δει, θα έπρεπε να τον πυροβολούν.»

Η ομάδα της Madonna είχε αρνηθεί κατηγορηματικά ότι η τραγουδίστρια τραγουδάει playback.

Ωστόσο, ο Sir Elton συνέχισε την κριτική του και τα επόμενα χρόνια. Το 2012, δήλωσε ότι η Madonna δεν είχε «καμία πιθανότητα» να τον ξεπεράσει στα Χρυσά Σφαιρίδια, στην κατηγορία Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού.

Τελικά, η Madonna κέρδισε το βραβείο για το τραγούδι «Masterpiece» και σε δηλώσεις της ευχήθηκε να της μιλήσει ξανά ο Sir Elton «τα επόμενα δύο χρόνια», σημειώνοντας ότι «είναι γνωστό ότι θυμώνει μαζί μου.»

Στην ανάρτηση της Δευτέρας, η Madonna άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας μουσικής συνεργασίας με τον Sir Elton. «Μου είπε ότι έχει γράψει ένα τραγούδι για μένα και ότι θέλει να συνεργαστούμε.»

Πηγή: skai.gr

