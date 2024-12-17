Η εγκυμονούσα Megan Fox είναι έξαλλη με το αίτημα του πρώην της, Machine Gun Kelly, να είναι «παρών» στη γέννηση του παιδιού τους, σύμφωνα με πηγές που υποστηρίζουν ότι δεν πιστεύει ότι «αξίζει» να είναι στο δωμάτιο, αφού φέρεται να ανακάλυψε ότι ήταν άπιστος.

Η 38χρονη ηθοποιός των «Transformers» χώρισε από τον 34χρονο τραγουδιστή, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Colson Baker. Η μητέρα τριών παιδιών διέκοψε οριστικά το ταραχώδες ειδύλλιο λόγω υποψιών ότι εκείνος έστελνε μηνύματα σε άλλες γυναίκες.

Η πληγωμένη σταρ του «Subservience», όπως γράφει η «Daily Mail», έμεινε άναυδη από το θρασύτατο αίτημά του πρώην της να είναι παρούσα όταν γεννήσει το πρώτο τους παιδί.

Μια πηγή δήλωσε στο μέσο: «Πώς τολμάει να ζητάει κάτι τέτοιο από τη Φοξ; Την έχει αναστατώσει με το συγκεκριμένο αίτημα». Η Megan έφυγε από την ταραχώδη σχέση τους μόλις λίγες εβδομάδες αφότου το ζευγάρι ανακοίνωσε ότι περιμένει το πρώτο του παιδί μαζί, αφού η τελευταία του προδοσία αποδείχθηκε ότι ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στο μυαλό της Μέγκαν ότι ήταν άπιστος. Γνωρίζει το παρελθόν του με τις γυναίκες. Αυτό είναι που την ενθάρρυνε να ψάξει στο κινητό του. Μισεί το γεγονός ότι αυτό που υποπτευόταν γι' αυτόν είναι αλήθεια».

Η πηγή σημείωσε ότι η Megan όχι μόνο δεν σκοπεύει να επιτρέψει στον MGK να είναι «παρών» στη γέννα, αλλά επίσης δεν σκοπεύει να δώσει στο παιδί τους το επώνυμό του.

Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε το 2022 και χώρισε για λίγο το 2023 πριν τα βρουν ξανά. Όταν ο MGK έκανε πρόταση γάμου, η Μέγκαν Φοξ είπε στους θαυμαστές της στο Instagram ότι «ήπιαν ο ένας το αίμα του άλλου» για να γιορτάσουν τη σημαντική στιγμή, η οποία έλαβε χώρα στο Πουέρτο Ρίκο.



